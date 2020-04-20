Ученые попросили Путина выпустить из карантина детей и открыть парки

ЭПИДЕМИЯ ИДЕТ В РЕГИОНЫ

Неделю назад Владимир Путин уже собирал «совещание по санитарно-эпидемиологической обстановке», на котором выслушивал экспертов по противодействию эпидемиям, учёных-вирусологов, инфекционистов, руководителей научно-исследовательских центров. Президента интересовали два главных вопроса: достаточны ли предпринятые меры и каков прогноз по развитию эпидемии? Все были солидарны в том, что самоизоляция - это очень хорошо, а прогноз давать пока рано.

Путин пообещал вернуться к этому разговору, и в понедельник вновь дал слово ученым.

- Ситуация остаётся сложной, распространение эпидемии, к сожалению, продолжается. Число граждан, заразившихся коронавирусом, растёт, и не только в Москве, - обрисовал он ситуацию. - Нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, замедлить её распространение. Но пик заболеваемости ещё впереди. И теперь нам нужно сделать всё, чтобы сгладить этот пик, сократить срок прохождения через так называемое плато.

ЭТО ОЧЕНЬ ХИТРЫЙ ВИРУС

Если неделю назад эксперты держали себя в руках, стараясь отвечать на поставленные вопросы, то теперь они почувствовали власть и ушли в такие научные дебри, что «неученых» было просто жалко. Было ощущение, что находишься на лекции в мединституте. Но когда они «опускались» до бытового уровня, получалось захватывающе.

Путин о текущей ситуации с коронавирусом в России: "Нам в целом удаётся решать задачи первого этапа борьбы с эпидемией, замедлить её распространение. Но пик заболеваемости ещё впереди".Фото: REUTERS

- Это вирус очень хитрый, - описывал директор исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии Александр Гинцбург. - Недаром он таких больших размеров - самый большой из известных РНК-содержащих вирусов. По видимому, часть его генома направлена на то, чтобы обманывать постоянно имунную систему, чтобы она вырабатывала антитела, которые его не нейтрализуют.

ЧТО РАССКАЗАЛИ УЧЕНЫЕ

- можно использовать на раннем этапе диагностики гелий, чего пока не делает никто в мире.

- следует учесть, что генетические данные каждого человека серьезно влияют на проявление коронавируса.

- необходимо подготовить предприятия к выходу из карантина, чтобы это не вызвало нового всплеска эпидемии.

- не следует не надеяться на быстрое появление универсальной вакцины, хотя тестирование одной из них должно начаться уже 1 июня.

РОССИЯ ВЫШЛА НА ВТОРОЕ МЕСТО ПО ТЕСТАМ

Главными докладчиками с «административной стороны» выступали вице-премьер Татьяна Голикова и мер Москвы Сергей Собянин.

- На сегодня выполнено 2 миллиона 53 тысячи тестов на коронавирус, это является вторым результатом в мире, - доложила Голикова. - Такой объем тестирования позволяет достаточно активно выявлять бессимптомные формы, которые имеют важное эпидемиологическое значение. На прошедшей неделе удельный вес случаев с бессимптомным течением среди новых выявленных случаев составил в среднем 44%.

- Количество тестов значительно выросло. Был период, когда они были не очень качественные, сегодня качество выросло практически вполовину, и охват увеличился, - поддержал мэр Москвы Сергей Собянин. - Соответственно, увеличилась и выявляемость тех, кто заболел коронавирусом. В результате раннего выявления, раннего лечения у нас количество тяжело заболевших снижается. Мы заметили сдерживание количества тяжелобольных.

Мэр Москвы Сергей Собянин. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

МЫ ПЕРЕГИБАЕМ ПАЛКУ

А вот у уважаемых академиков единства по главной теме не было.

- Вопрос, который всех волнует - прогноз. Понятно, что Covid - это не грипп, и мы не можем использовать подходы, которые были раньше, - заявил директор детского центра инфекционных болезней Юрий Лобзин. - Есть такие выступления, что шесть-семь недель и все будет закончено. Я к этому отношусь крайне скептически. Мы должны сохранять ту систему, которая сейчас существует!

Академик РАН Александр Чучалин в целом был согласен с коллегой, но предостерегал от раздувания истерии.

- Мы перегибаем палку, драматизируя ситуацию в целом, - обратил он внимание. - Коронавирусом человек болеет - мать взяла ребенка, через месяц у него коронавирус. И всю жизнь человек с ним живет, это самое распространенное вирусное заболевание. Это мир человека.

Академик Александр Чучалин. Фото: Артем Коротаев/ТАСС

ДЕТИ НЕ БОЛЕЮТ КОРОНАВИРУСОМ

Замдиректора по науке НИИ вакцин и сывороток, член-корреспондент РАН Николай Филатов был наиболее радикален.

- Я считаю, что сейчас можно открыть детские дошкольные учреждения и школы, - пошел вразрез со всеми Филатов. - Эти контингенты не болеют, ну так вот они природно защищены. У них нет высокой заболеваемости, и вирус, циркулируя на этих контингентах, будет дальше терять свою вирулентность. Он и сейчас теряет, но не так интенсивно, как хотелось бы. Я бы просил открыть парки, места отдыха, конечное, без массовых мероприятий. Когда смотришь на закрытые детские площадки, это не понятно. И конечно, надо выпустить на работу строителей. Сейчас в общежитиях и бытовках, они менее разобщены, чем на стройках.

- Как протекают заболевания у детей? - заинтересовался Путин.

- То, что сказал Николай Николаевич, что надо открывать детские сады, школы и так далее: понимаете, дети, которые бессимптомно в своей массе переносят Covid-19 отличаются высокой подвижностью, активностью, коммуникабельностью, - не согласился Лобзин. - Я думаю, здесь надо еще очень серьезно еще подумать и все взвесить.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/774277" frameborder="0"></iframe> Путин: Распространение коронавируса в России продолжается.

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