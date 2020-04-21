Вперед, в позавчера! Зовут нас современные смердяковы и лоханкины

Начнем с хорошего. В Свердловской области стартовал гуманитарный проект по раздаче продуктовых наборов многодетным семьям. Инициировал его фонд Святой Екатерины, куда направляют пожертвования местные предприниматели. Первые 250 многодетных семей получили рис, гречу, муку, макаронные изделия, подсолнечное масло, консервы, чай и сладости. Приятно, что кто-то в пасхальные дни творит добрые дела.

Но кому-то не спится в ночь глухую. Раньше жалобы в домком и местком строчили, теперь благодаря гласности и демократии до Совета Европы добрались. Тешат хилое ЭГО, а быть может, и поощрения ждут, не только словесного.

Некая группа с позволения сказать сограждан, страдающая бессонницей, ночным недержанием и неудовлетворенными амбициями, «подготовила и подписала открытое обращение граждан России в Совет Европы с призывом о срочном проведении правовой экспертизы поправок к Конституции России и процедуры их принятия».

Зададимся здравым вопросом. Имеют ли моральное право подписанты этого сомнительного горячечного текста говорить от имени всего гражданского общества России? Ведь большинство фамилий его авторов либо известны широкому кругу лиц в узком кухонном пространстве, либо печально известны. Тут и люди, приложившие руку наравне с американскими юристами к созданию Конституции 1993 года при финансовой поддержке Американского агентства по развитию (USAID). Не забыли напомнить о себе «иностранные агенты», отрабатывающие за гранты политические заказы заокеанских хозяев, бывающие у нас проездом. Выползли на свет божий участники баталий лихих 90-х, растерявшие политический капитал к сегодняшнему дню, но так и не пожелавшие с этим смириться. Каким-то образом затесался в эту компанию один из бывших участников криминальной группировки, выдающий себя за правозащитника. Новые времена, новые защитные одежды.

На каком основании авторы петиции делают заключение о неконституционном характере процедуры? Искажают реальные умонастроения граждан России, участвовавших в обсуждении поправок активно и заинтересованно. Или продолжают работать по истлевшим инструкциям, спущенным в конце прошлого тысячелетия?

Петиция – не что иное, как циничное извращение сути поправок, игнорирование новелл, касающихся социально-гуманитарного блока, вызывающих наибольшее одобрение россиян.

«Процедура принятия предложенных поправок не соответствует Конституции и текущему законодательству, а также международно признанным стандартам, что ставит под сомнение легитимность таких масштабных конституционных изменений», - делают оглушительное признание подписанты, представляя себя не иначе как декабристами на студеном ветру Сенатской площади. Вместо ожидаемого эффекта – оглушительное фиаско дешевого водевиля. Указанное суждение не имеет под собой ничего кроме домыслов. Заключение Конституционного суда, экспертные оценки правоведов, политологов России и зарубежных стран говорят об обратном: процедура легитимна и полностью соответствует международной практике. Бесстыжему плюй в глаза…

Эти «записки из подполья» - ни что иное как дешевый графоманский памфлет. Болезненно-экспрессивная лексика которого не подкреплена ни научно-методологической базой, ни фактурой, ни правовыми и логическими основаниями. Как в кривом зеркале отразилось субъективное и крайне политизированное мнение страдальцев-сочинителей. Эдакая мутная смесь смердяковщины и синдрома Васисуалия Лоханкина в треснувшей стеклотаре из-под американского виски. Но только не позиция гражданского общества России.

Впрочем, стоит ли терять время на пересуды с людьми из позавчерашнего дня, у которых в котомке ничего кроме неадекватных ощущений и лицемерия не осталось? Остается только пожалеть.