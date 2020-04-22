Привяжите «Тройку» к пропуску! Или никуда не поедете

Ездить можно только по «Тройке», «Стрелке» или социальной карте.

Как это сделать

- Заходим на mos.ru (или nedoma.mos.ru, в этом случае вы сразу попадете в нужный раздел) - раздел «Услуги» - «Проверить и привязать цифровой пропуск к транспорту».

- Появится окошко, куда надо ввести полученный ранее 16-значный код вашего пропуска.

- В новое окошко вводим номер карты («Тройка», «Стрелка» или социальная).

- Жмем «Привязать» - готово.

Там же - в разделе «Проверить привязку транспорта к цифровому пропуску и служебному удостоверению» - можно привязать к пропуску свой автомобиль. Надо ввести его номер.

И проверить, все ли прошло удачно, надо в соответствующих разделах. Ввести код пропуска, нажать «Проверить». Появятся ваши данные, которые при желании можно изменить.

Как еще проверить

На портале transport.mos.ru. Тут же, кстати, и привязать карту можно. Как только открываете сайт, увидите яркий синий баннер «Привяжите вашу транспортную карту к цифровому пропуску». Не промахнетесь.

Для проверки также вводите код пропуска. В общем, все действия, как на mos.ru.

Что делать пенсионерам 65+

Вообще-то сидеть дома! Для этого им и заблокировали соцкарты, чтоб без дела в транспорте не ездили. Но вдруг нужно получить жизненно важные лекарства или попасть к врачу.

Ответов два:

- оформить разовый пропуск и вызвать такси;

- приобрести карту «Тройка» (это касается вообще всех, кто этой картой не пользовался). И уже к ней привязать разовый пропуск.

Внимание! Если по каким-то причинам вы не смогли воспользоваться сайтом, заказывайте пропуск по короткому номеру 7377 с помощью СМС.