Конец света - неплохой повод, чтобы замутить дискотеку

«Как завещал нам Цой в конце двадцатого века, конец света – неплохой повод, чтоб замутить дискотеку!» - слова из трека Noize MC «Жечь электричество!» словно бы стали девизом для нового музыкального тренда. В условиях коронавируса явлением в музыке стали онлайн-концерты. Первый онлайн-концерт, собравший больше полутора миллионов просмотров, дала американская фолк-панк-группа Dropkick Murphys в ночь с 17 на 18 марта. Уже на следующий день почин подхватили наши и на Youtube-канале музея современного искусства «Гараж» прошел стрим выступления ансамбля Verevka. Дальше - больше: 20 марта Би-2 провели онлайн-концерт во «Вконтакте», а Леонид Федоров из «Аукцыона» - в Facebook.

Но все коренным образом изменилось спустя неделю: 27 марта онлайн-кинотеатр «Okko» и «Сбербанк» запустили совместный проект «Шоу ON!», название которого отсылает к знаменитому треку группы «Queen». Выбрав такое название, организаторы попали в десятку: шоу должно продолжаться, несмотря на пандемию, самоизоляцию и экономический кризис!

Первым, кто выступил в прямом эфире в формате полноценного онлайн-концерта, стал Гарик Сукачев. Но многие российскиеи зарубежные звезды используют для проведения трансляций личные страницы. В Instagram провели эфиры российская рок-группа Lumen, канадский певец Франческо Йейтс, американская певица Майли Сайрус, хип-хоп-исполнительница Big Freedia, а на своем Youtube-канале культовая группа Metallica транслировала архивные записи концертов разных лет.

Прямые трансляции нашли необыкновенный эмоциональный отклик у зрителей. Многие пристрастились к такому формату ради возможности увидеть живые эмоции кумира при общении с фанатами.

В перерывах между песнями артисты отвечают на вопросы, дарят подарки за лучшие вопросы. Например, Елка во время концерта 3 апреля признавалась, что, как и многие, не может заставить себя заниматься спортом, а Александр Васильев, солист и автор песен группы «Сплин», дал ободряющий совет молодому музыканту и поздравил с днем рождения одного из фанатов. Особый флер создает «сценическая грязь». Разговоры со звукорежиссерами, операторами, между участниками групп становятся слышны всем. Это добавляет ощущение живости происходящему. Сейчас уже никто не хочет видеть идеальные кадры, четко выстроенный клип – все испытывают эмпатию к артисту, который забыл слова, а артист не боится провалиться, потому что уверен: ему все равно подпевают.

КЛАВА КОКА. Онлайн-концерт / Премьера новой песни.

Киберпанк, который мы заслужили

11 апреля группа «Little Big» провела онлайн-концерт на платформе «Яндекс.Эфир» и дала понять, что не видит никаких препятствий для масштабных выступлений. Антон Лиссов, бэк-вокалист, вышел на сцену с привычной черной помадой на губах, а фронтмен группы Илья Прусикин был одет в полупрозрачную водолазку, через которую проглядывались татуировки. Вокалистка Софья Таюрская снова покорила зрителей ярким макияжем глаз и вавилоном с начесом.

Выступление проходило на сцене, оборудованной для полноценного концерта. Имелись даже декорации: задник был выполнен из множества ламп накаливания.

«Несостоявшимся участникам несостоявшегося конкурса» было сначала крайне непривычно выступать при пустом зале. Но довольно быстро группе удалось наладить контакт с невидимыми зрителями: юмор и желание привнести в самоизоляцию безуминку сделали свое дело. Группа постоянно шутила, обращалась к какому-то Лехе, который не аплодировал по ту сторону экрана, и к вполне конкретному Денису, который, вероятно, был одним из координаторов выступления. Илья Прусикин постоянно призывал зрителей танцевать, хлопать подпевать, словом, участвовать в концерте и вносить свой посильный вклад в сатирическое отношение к самоизоляции.

Это определенная позиция: да, коронавирус нас ограничивает во встречах и развлечениях, но постойте-ка, разве может он запретить танцевать до упада и сходить с ума в собственной квартире?

«Как молью, изъеден я сплином»

Еще одна культовая группа, давшая концерт в режиме самоизоляции, - «Сплин». Их концерт планировался третьего апреля, но был перенесен и состоялся только семнадцатого. Традиционно «Сплины» исполнили три самых узнаваемых композиции: «Мое сердце», «Выхода нет» и «Танцуй». Удивительным образом все прозвучавшее на концерте перекликалось с нынешней обстановкой. Например, песня «Всадник»:

«Город проснется,

сердце забьется,

Видно без всяких линз,

сколько счастливых лиц».

В контексте сегодняшних событий эти строки приобрели новый смысл: как шутят в интернете, когда закончится коронавирус, можно будет устроить выпускной.

Формат концертов без зрительного зала пришелся по душе многим россиянам: к концу карантина вряд ли останутся люди, не посмотревшие ни одной такой трансляции. Платформа «Шоу ON!» работает под девизом «Подключаем всю страну» и продолжает устраивать концерты каждую неделю. Уже 24 апреля выступит Диана Арбенина, а на следующий день – Григорий Лепс.

Григорий Лепс в онлайн-шоу ОК на связи! (26.03.2020).В программе эфира новые песни Григория Лепса (2018-2020г), ответы на вопросы и рассказ о новом масштабном проекте Честь Имею с песнями Владимира Высоцкого. Честь Имею - это пять альбомов и более восьмидесяти песен, которые будут выходить с апреля по июль этого года. Все песни записаны под акустическую гитару, в оригинальном миксе стилей исполнения Высоцкого и Лепса. Две песни из этого проекта стали главным событием эфира. Уникальное выступление с хорошим качеством и отличным звуком, и все это бесплатно и не выходя из дома.

В общем, не было бы счастья, да пандемия подсуетилась. В прямом эфире звезды кажутся не такими недосягаемыми: они отвечают на вопросы, успокаивают поклонников, шутят, откровенничают… И наконец-то узнают реальное число слушателей, которое нередко выражается в миллионах! Например, выступление Елки собрало больше двух миллионов зрителей. Это не просто концерты в интернете – это акт солидарности.

Хочется верить, что такой формат сохранится и после окончания карантина.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

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