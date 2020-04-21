2020-04-20T21:48:47+03:00
Звезды

Приготовьтесь к новому онлайн-концерту «Настоящая музыка» с группой Casual!

Соскучились по концертам и настоящему року? Тогда вы по адресу!
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За последний месяц, определенно, мы все устали от новостей о политике, экономике, медицине. Предлагаем вам устроить рок-детокс не выходя из дома и принять участие в нашем новом онлайн-концерте! Включайтесь в движение настоящего рока! Вместе мы преодолеем все невзгоды и болезни!

В эту среду эстафету нашего рок-настроения примет группа Casual. В 20:00 настраивайтесь на нашу волну, включайте трансляцию на сайте kp.ru, в сообществах «КП» во «Вконтакте» и в «Одноклассниках» или на телеканале «Большой эфир». Специально для вас музыканты группы Casual будут играть в пустом помещении концертного зала «Подсолнухи Art&Food». Но не смотря на пустой зал, с нами будет вся страна! Ритмы рока отзовутся в каждом!

Давайте наслаждаться действительно крутой музыкой, делиться друг с другом теплом и заботиться о тех, кто в этом нуждается. В это непростое время поддержка нужна не только нашим близким, но и тем, кто больше всего зависит от этой помощи. Например, фонд «Навстречу переменам» — он поддерживает социальных предпринимателей, которые помогают детям. Проекты фонда направлены на реабилитацию и обучение детей с особенностями развития, помощь подросткам, попавшим в непростую жизненную ситуацию. Оказать содействие фонду по ходу нашего концерта можно, оформив подписку на благотворительный сервис. Клиенты Tele2 могут его активировать с помощью команды *453# и клавиши «Вызов». После этого каждый день со счета абонента будут списываться 5 рублей в пользу фонда.

Радио «КП» и оператор Tele2 поддерживают вас и фонд, а также настраивают всех на правильную и добрую рок-волну! Присоединяйтесь! 22 апреля с 20.00 по Москве нас ждет живая музыка от группы Casual!

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