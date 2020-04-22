2020-04-22T16:12:47+03:00
Политика

«Вали пешком до Киева! Надоело терпеть хреновню!»: Соловьев окончательно изгнал Ковтуна с шоу

Телеведущий жестко разнес украинца-русофоба
Роман ГОЛОВАНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Один раз телеведущий уже изгонял из студии украинца-русофоба Вячеслава Ковтуна. Потом прощалОдин раз телеведущий уже изгонял из студии украинца-русофоба Вячеслава Ковтуна. Потом прощал
Изменить размер текста:

На шоу Владимира Соловьева вновь разгорелся скандал. Один раз телеведущий уже изгонял из студии украинца-русофоба Вячеслава Ковтуна. Потом прощал и позволял вернуться. На этот раз ссора зашла очень далеко.

Соловьев и Ковтун спорили о коронавирусе. Вот как это было.

Ковтун: Вчера ваши люди в Осетии вышли и начали забрасывать камнями ОМОН. А где была ваша Росгвардия? Попряталась? Вы тут только либералов в очках умеете закидывать.

Соловьев: Где попряталась? Давай я сделаю проще. Давай я тебя выгоню к чертям. Там подонку дали штраф 75 тысяч, и он сидит. Потому что такая сволочь, как ты (указал пальцем на Ковтуна) вывела людей на улицы.

Тут Ковтут попытался перебит телеведущего. Но моментально получил словесную подсечку.

Соловьев: Стой молча!И слушай. И пойдешь сегодня пешком в Киев. Это твоя последняя передача. Я больше не намерен терпеть эту хреновню. Забрасывали камнями Росгвардию, которая там стояла со щитами. Она берегла людей. Они не стали их бить. Они понимали, что люди не ведают, что творят. Ты понимаешь, сколько человек окажутся на больничной койке и умрут? Потому что такие сволочи как ты поддерживают безумцев и кричат, что надо выходить и ломать карантин.

Ковтун: Это было вчера. Я вообще об этом не знал.

Соловьев: Ты поддерживаешь кого?

Ковтун: Я не поддерживаю! Я говорю о факте!

Соловьев: Слушай, пшел вон! Уберите его. В Киев. Это уже окончательно. Я один раз дал слабину, пустил обратно. Был не прав. Не надо было жалеть.

(этот разговор на видео с 2 часов 13 минут)

Вечер с Владимиром Соловьевым от 21.04.2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Стало жалко, выброшу - сопьётся»: Соловьев принял покаяние Ковтуна и вернул на шоу

Политолог извинился за ругательства и попытку драки (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Павел Крашенинников: Надеюсь, что голосовать за поправки в Конституцию мы будем без масок
На 22 апреля первоначально было запланировано голосования по поправкам в Конституцию России. Глава Комитета Госдумы по законодательству ответил на вопросы Александра Гамова
Новости 24
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе
Песков назвал очередной чушью сообщение о ссоре Путина и бен Сальмана
Тульский Минздрав объявил о наборе медиков в новые отделения для больных коронавирусом
Трамп распорядился уничтожать иранские катера, если они будут "донимать" американские корабли
В Роспотребнадзоре сообщили, что дети могут заражать коронавирусом более длительное время, чем взрослые
В Минпромторге сообщили о росте производства аппаратов ИВЛ в России
Замглавы департамента культуры Москвы Ошарин совершил самоубийство
Продажи бензина на автозаправках России сократились почти вдвое
Тело замглавы департамента Ошарина нашли в закрытой изнутри ванной
Курс доллара на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
В Крыму найден мертвым замглавы департамента культуры Москвы Леонид Ошарин
В Тюменской области ветеранам вручают подарки накануне 75-летия Победы
Мишустин оценил готовность больниц к росту числа пациентов с коронавирусом
Курс евро на 23 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Ученые оценили эффективность народных средств от коронавируса
Мурашко: показатель смертности от коронавируса в России составляет менее 1%
Зеленский предложил Саакашвили пост вице-премьера по реформам
Эпидемиолог: ограничения по коронавирусу надо продлить на майские праздники
ВЦИОМ дал прогноз по голосованию по поправкам к Конституции
Боксер Денис Лебедев назвал главное сожаление в своей карьере
В Германии разрешили тестировать на людях вакцину против коронавируса