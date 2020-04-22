Венецианский фестиваль собираются провести несмотря на угрозу второй волны коронавируса

Ведущие кинофестивали не сдаются. Канны до сих пор не могут смириться с тем, что им, видимо, не найдется места в перегруженном расписании осенних кинематографических сборищ (если вообще наступит осень). Параллельные каннские программы, финансируемые из других, не столь жирных источников, капитулировали на прошлой неделе, лишь дирекция основного фестиваля «продолжает работать над программой». И обсуждает возможности коллаборации с Венецией.

Венеция пока подтверждает первоначальные даты - с 2 по 12 сентября. И признает, что фестиваль вынужденно будет «экспериментальным» - меньшее, чем обычно, присутствие Голливуда, больший упор на онлайн (голливудские звезды станут таким образом общаться с прессой).

Директор Венецианской Мостры Альберто Барбера в интервью итальянскому агентству ANSA не исключил возможности некоей кооперации с Каннами, но не уточнил в каком именно виде она возможна - при том, что многие продюсеры шлют свои фильмы сразу на оба фестиваля и ничто не мешает Венеции брать себе все, что ей пожелается. И хотя солидарности между двумя ведущими киноярмарками никто не отменял, за день до интервью Барберы новый президент венецианской Биеннале, бывший кинопродюсер Роберто Чикутто назвал действия директора Каннского фестиваля Тьери Фремо «дезориентирующими» - киноиндустрия давно уже тщетно ждет от него хоть каких-то вменяемых заявлений.

Впрочем, оптимизм венецианского руководства, собирающегося провести фестиваль под знаком медицинских масок и социального дистанцирования с меньшим количеством участников и прессы тоже вызывает большие вопросы. Чикутто уверяет, что небольшое количество фестивальных залов вполне реально продезинфицировать. Но кто их заполнит, кроме самих итальянцев и жителей соседних стран? Да и откроются ли границы к сентябрю даже внутри Евросоюза? Возобновится ли авиасообщение? Много ли будет желающих через несколько месяцев запереть себя в самолете вместе с потенциальными разносчиками вируса и устремиться в Северную Италию - один из главных плацдармов эпидемии?

Пляжи Лидо, конечно, кажутся безмятежными, и ситуация в Италии (более 24 тысячи погибших) вроде бы вышла на «плато», а в близлежащей Австрии и вовсе пошла на лад (в отличие от близлежащей Франции), но кто может предсказать, что будет в начале осени, не возникнет ли вторая волна коронавируса? Впавшей в безвременье киноиндустрии сейчас, безусловно, жизненно нужны такие площадки, как старейший в мире кинофестиваль, который уже много лет является важной площадкой запуска премиальных, в том числе «оскаровских» фильмов. Но стоят ли ради них рисковать жизнью - вопрос, который каждый будет решать для себя.