2020-04-22T18:13:52+03:00
Общество

Россияне стали покупать больше техники и продуктов питания

Торговый оборот в целом увеличился на 30% по сравнению с первой неделей карантина
Алексей КУЗНЕЦОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
..Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Банк ПСБ проанализировал данные по оборотам торговых точек клиентов банка за март и первые две недели апреля. В расчет брались безналичные операции (эквайринг). Согласно данным, торговые обороты увеличиваются две недели подряд. И сейчас они на 30% выше, чем в первую неделю карантина.

Это связано с несколькими факторами. Во-первых, с возросшим покупательским спросом на технику и электронику. Он увеличился более чем на 40%. Часть населения перешла на удаленную работу и обучение, поэтому возникла острая необходимость в ноутбуках, компьютерах и аксессуарах к ним.

Во-вторых, остается высоким спрос на продукты питания. Граждане больше питаются дома, а не на работе. С 13 по 19 апреля по всей России население на 16% больше стало закупать продукты и товары первой необходимости.

В-третьих, россияне начали чаще заказывать готовую еду на дом. Видимо, соскучились по ресторанным изыскам. В итоге почти на 30% выросли расходы на услуги доставки из точек общепита по всей России. Кафе и рестораны изменяют бизнес-модель и активно развивают сервис доставки. В связи с этим в ПСБ наблюдают повышенный спрос на мобильные POS-терминалы для курьеров.

В-четвертых, на 9% выросло число торговых точек. К примеру, на неделе с 13 по 19 апреля в Москве возобновился оборот в сфере красоты. Сказались послабления, которые получили заведения, имеющие медицинскую лицензию, а жители решили воспользоваться такой возможностью.

И в-пятых, растет доля безналичных операций в торговом обороте. Граждане предпочитают чаще расплачиваться картой и с помощью смартфона (токенизированных операций). На это косвенно указывает тот факт, что наибольшее увеличение оборотов (46%) по эквайрингу зафиксировано среди торговых точек - клиентов ПСБ - в регионах.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Собянин: при нынешних темпах распространения коронавируса лимит коечного фонда будет заполнен через 3-4 недели
Трамп объяснил слова вирусолога о второй волне коронавируса
Стали известны условия по льготной ипотеке под 6,5%
Минздрав рекомендовал медикам относиться ко всем пациентам в стационаре как к COVID-позитивным
Цена на нефть стремительно растет
В Великобритании заявили о достижении пика заболеваемости коронавирусом
Назван срок бронирования первых туров за границу в 2020 году
Режим самоизоляции увеличил спрос на аренду дач в 2,5 раза
Минздрав объяснил, почему нельзя останавливать вакцинацию
Цена нефти марки WTI растёт на 30%
В Индии спасли туристов, которые прятались от коронавируса в пещере
Выступавший против карантина мужчина умер от коронавируса
Александр Цыбульский, глава Архангельской области: «Асфальт сошел вместе со снегом»
Московские власти опровергли информацию о дефиците соли в магазинах
Путин и Меркель обсудили ситуацию с коронавирусом и урегулирование в Донбассе