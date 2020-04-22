«Спасибо маленькому герою»: Названы победители творческого конкурса среди школьников ко Дню Победы

Все ближе очень важная для нашей страны дата - 75-ая годовщина Победы в Великой Отечественной войне. В этом году, вынужденно, Парад состоится не 9 мая, а позже. Но тем важнее показать, что мы помним Победу и ту цену, которую заплатили за нее наши дедушки и бабушки.

Сегодня были подведены итоги Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою». Более 40 творческих работ, созданных школьниками, были признаны лучшими.

Цель этого конкурса - рассказать современным ребятам истории их сверстников, которым пришлось наряду со взрослыми ковать ту Победу. Дети и подростки вставали к станкам на заводах, помогали партизанам, а кто-то даже плечом к плечу с солдатами сражался на фронте.

Работа, занявшая 1 место в номинации "Рисунок": Марк Таскаев, 9 лет, Москва

Конкурс проводит конкурс фонд Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!». Со-организаторами конкурса в 2020 года выступили Музей Победы, Почта России, Российская государственная детская библиотека и Национальная родительская ассоциация.

Свои работы прислали более 4 тысяч школьников со всей России и даже из-за рубежа.

- Сохранение памяти поколений и духовных основ нашего общества – одно из главных направлений работы фонда, и отрадно видеть, что интерес к конкурсу и качество конкурсных работ с каждым годом растет, - отметила председатель Жюри конкурса, Мисс Вселенная, основатель фонда «Спешите делать добро!» Оксана Федорова. - Мы видим, что дети очень осознанно и ответственно подходят к такой сложной теме как «дети и война», многие работы посвящены семейным историям, детям-героям региона и отдельных городов и поселков.

Работа, занявшая 1 место в номинации "Рисунок": Зоя Лихачева, 7 лет, Симферопольский р-н

Самой популярной номинацией традиционно стал «Рисунок» - было прислано 1 980 работ. Оксана Федорова также особо отметила участников номинации "Видеорепортаж":

- Хочется отметить разнообразие видеорепортажей – это и интервью, и мини-фильмы, постановочные сюжеты, анимация. И это радует, что несмотря на сложности текущего периода, режим самоизоляции и отмену многих мероприятий, дети вместе с родителями и педагогами нашли время, силы и желание сделать очень хорошие, креативные работы, которые раскрывают разные грани детских подвигов в годы войны. Я искренне желаю всем участникам успехов, не останавливаться на достигнутом и развивать свои таланты, - сказала она.

Лучшие работы в номинации «Рисунок» будут выпущены «Почтой России» на коллекционных почтовых открытках. Подарочный комплект получат победители конкурса, члены Жюри, а также ветераны. Работы же 160 финалистов войдут в электронный сборник «Спасибо маленькому герою в Год Памяти и Славы», который будет размещен на официальном сайте проекта и будет доступен для чтения и скачивания.

Работа, занявшая 2 место в номинации "Рисунок": Константин Федоров, 8 лет, Симферополь

Торжественные мероприятия и концерт, приуроченные к подведению итогов конкурса запланированы на сентябрь 2020 года.

Поздравление от Оксаны Федоровой участникам конкурса 2020!.Оксана Федорова, Мисс Вселенная, основатель БФ "Спешите делать добро!": "В 2020 году в конкурсе "Спасибо маленькому герою" приняли участие более 4 тысяч школьников со всей России и даже из-за рубежа! Ваши рисунки, видеорепортажи, фотоколлажи, стихи и проза, посвященные подвигам детей в годы Великой Отечественной войны наполнены такой теплотой и благодарностью, что каждый из вас уже победитель! Вы - достойные наследники Великой Победы!" Итоги конкурса размещена на сайте проекта "Маленькие герои большой войны" http://detigeroi.ru/ #фондОксаныФедоровой #маленькиегероибольшойвойны #75летиеПобеды #конкурс2020 #спасибоМаленькомуГерою

КОНКРЕТНО

Победители в номинации «Видеорепортаж»:

1 место - Черепанова Екатерина, 12 лет, г. Качканар Свердловской области

2 место:

3 «А» класс ГБОУ СО "Екатеринбургская школа-интернат для детей, нуждающихся в длительном лечении", г. Екатеринбург

Арбузова Виктория, 12 лет, г. Санкт-Петербург

3 место:

Машкова Алена, 13 лет, г. Сургут

Клебанов Игорь, 13 лет, г. Сургут

Николаева Ксения, 7 лет Чехов - 3

Победители в номинации «Фотоколлаж»:

1 место:

Синичков Матвей, 10 лет, г. Протвино

Зайцев Александр, 14 лет, г. Севастополь

2 место:

Комкова Ольга, 16 лет, г. Раменское

Белобородов Андрей, 17 лет, г. Санкт-Петербург

3 место:

Скачков Бронислав, 12 лет, Москва

Балясникова Александра, Лыткова Александра, 10 лет, с.Исаклы, Самарской области

Куражов Арсений, 10 лет, г. Протвино

Победители в номинации «Рисунок»

Возрастная категория 7-10 лет

1 место

Таскаев Марк, 9 лет, Москва. Спецприз от Музея Победы на Поклонной горе

Лихачёва Зоя, 7 лет, с. Партизанское, Республика Крым. Спецприз от МОО «Русское единство», Республика Крым.

2 место: Федоров Константин, 8 лет, г. Симферополь

3 место: Дюбин Арсений, 10 лет, п. Тульский, Республика Адыгея

Спецприз от председателя партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" С. М. Миронова завоевала Кулинич Екатерина, 10 лет, с. Подгорное, Республика Алтай

Возрастная категория 11-13 лет

1 место: Борлакова Эвелина, 11 лет, г. Усть-Джегута

2 место: Клочкова Василиса, 12 лет, г. Москва. Спецприз от Музея Победы на Поклонной горе

3 место:

Афиногенова Варвара, 13 лет, г. Сергач. Спецприз от председателя партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" С. М. Миронова

Селиверстова Вера, 12 лет, г. Киров

Спецприз от председателя партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" С. М. Миронова завоевала Шитикова Екатерина, 13 лет, г. Орел.

Возрастная категория 14-17 лет

1 место: Абузова Виктория, 15 лет, г. Москва. Спецприз от «Почты России»

2 место: Быкова Дарья, 16 лет, г. Курган

3 место:

Епрынцева Алина, 15 лет, пгт. Промышленная Кемеровской области

Писарева Анастасия, 14 лет, Нижний Новгород

Спецприз от председателя партии "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" С. М. Миронова завоевала Легкоступова Татьяна, 14 лет, с. Карыж Курской области.

Спецприз от заслуженного артиста РФ, члена Жюри конкурса Александра Олешко завоевала Горячева Мария, 14 лет, г. Ногинск.

Номинация «Литературное творчество. Проза»

Возрастная категория 7-10 лет

1 место: Новоселова Варвара, 7 лет, д. Афонино Нижегородской области

2 место: Забродина Анастасия, 10 лет, г. Пенза

3 место: Гладкова Алена, 8 лет, г. Ачит Свердловской области

Спецприз от РГДБ и Ассоциации "Растим читателя» завоевала Гнездилова София, 10 лет, г. Щигры.

Возрастная категория 11-13 лет:

1 место: Галанин Владислав, 13 лет, г. Енисейск

2 место: Кислякова Софья, 12 лет, г. Заречный

3 место: Борзых Илья, 12 лет, с.Скородное Белгородской области

Спецприз от РГДБ и Ассоциации "Растим читателя» завоевал Телипанов Максим, 13 лет, г. Тихвин Ленинградской области

Возрастная категория 14-17 лет:

1 место: Досжанкызы Дина, 14 лет, г. Аксу, Казахстан

2 место: Рычкова Александра, 16 лет, г. Тотьма Вологодской области

3 место: Бердюгина Ульяна, 16 лет, рп.Колывань Новосибирской области

Номинация «Литературное творчество. Поэзия»

Возрастная категория 7-10 лет:

1 место: Горев Максим, 8 лет, г. Богородск Нижегородской области

2 место: Гамов Матвей, 7 лет, с. Становое Курской области

3 место: Ботнев Семен, 9 лет, г. Раменское

Возрастная категория 11-13 лет:

1 место:

Лебедкина Ирина, 11 лет, г. Ярославль

Пшунов Ибрагим, 13 лет, с.п.Малка КБР

2 место:

Максимова Виктория, 13 лет, д. Новый Синец

Аникеев Никита, 11 лет, г. Курск

3 место:

Верещагина Полина, 12 лет, г. Вологда

Асланов Салим, 11 лет, с.п.Кременчуг - Константиновское КБР

Рахматуллина Эля, 11 лет, д. Шадрино

Возрастная категория 14-17 лет:

1 место: Винокурова Варвара, 14 лет, г. Ливны

2 место: Гуляева Арина, 15 лет, с.Кызыл-Озёк, Республика Алтай

3 место: Мягкова Амалия, 14 лет, г. Благовещенск