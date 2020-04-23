2020-04-23T11:35:15+03:00
Общество

Естественная убыль населения в России за 2019 год составила 317 тысяч человек

Росстат опубликовал уточненные данные по рождаемости, смертности и естественному приросту населения за 2019 год
Владимир НИКОЛАЕВ
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Самая высокая рождаемость и самая низкая в смертность России на Северном КавказеСамая высокая рождаемость и самая низкая в смертность России на Северном КавказеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Естественная убыль населения за 2019 год составила 317 233 человека — эти уточненные данные опубликованы на сайте статистического ведомства.

Рождаемость в целом по стране составила 1481074 человека, а смертность — 1798307.

Из федеральных округов положительный прирост наблюдается только на Северном Кавказе. Здесь превышение рождаемости над смертностью - 62418 человек. Почти половина этого показателя (31036) приходится на Дагестан.

Если говорить об относительных величинах естественного прироста, то самый высокий результат в Чеченской Республике — плюс 16,3 человека на 1000 жителей. Здесь же и самый высокий по стране показатель рождаемости — 20,3 на 1000 жителей.

Самая низкая в России смертность тоже на Северном Кавказе, в Республике Ингушетия — 3 человека на 1000 жителей.

Единственный регион на Северном Кавказе, где смертность превысила рождаемость, - это Ставропольский край. Там убыль составила 3669 человек или 1,3 человека на 1000 жителей.

Высокая рождаемость и в Республике Тыва — 18,6 на 1000 жителей. Но и смертность там относительно высока — 8,3 на 1000 жителей.

В Москве в 2019 г. родилось 135637 человек, а умерло 120421. Естественный прирост составил 15216 или 1,2 чел. на 1000 жителей. Столица стала единственным регионом в Центральном федеральном округе, где рождаемость превысила смертность. Все остальные ушли в минус.

*По данным Росстата

*По данным Росстата

*По данным Росстата

*По данным Росстата

*По данным Росстата

*По данным Росстата

ИСТОЧНИК KP.RU

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