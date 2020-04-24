Отчего мы с ТВ не того?

Последние лет десять я регулярно читала в ответ на любой отзыв о ТВ: «О, кто-то еще смотрит этот зомбоящик?» Или: «О, что вы вообще хотите от сериалов?» Или: «Зачем тратить драгоценное время, если можно пробежать марафон или открыть онлайн-курсы по изготовлению смузи»? Сейчас, в самоизоляции, с марафоном точно возникла проблема, онлайн-курсов так много, что только успеваешь уворачиваться от предложений, как правильно варить яйца, мыть полы, окна и стоять на голове на матрасике.

Казалось бы, самое оно. Люди дома. Им скучно. На голове постояли, смузи сделали, в интернете посидели. Надо слегка поменять сферу деятельности, а выйти нельзя. Зато можно поменять один электрический прибор на другой. Удалиться из онлайна, подсоединиться к тому, что показывают не по желанию, а одновременно всей стране. И?

И ничего.

Кто-то гоняет недавние сериалы «про войну». Старая форма, невнятный сценарий, плохой свет, незапоминающиеся названия. Я понимаю, скоро юбилей, но хорошие старые фильмы с разовым показом дают гораздо больше эмоциональной отдачи, чем этот страшный поток невнятных многосериек, выпущенных пять или десять лет назад по разнарядке в соответствии с тем, что была очередная круглая дата. Эти продукты про печальных людей в зеленой форме вызывают не менее зеленую тоску. И не надо сейчас про патриотизм и память о великой Победе: все сегодня напоминает анекдот из моего детсадовского прошлого - «Шел Ежик в каске, забыл, как дышать. Не смешно, зато про войну». Вот это «зато про войну» уже приводит к ломке. Совсем не смешной.

Кто-то играет в шоу «На удаленке». ТНТ тут чемпионы, они «Комеди Клаб» перевели на этот режим. Первые выпуски были совсем беспомощными: нет публики, нет шоу. Думали, без столиков обойдутся, где все послушно смеются. На харизме ведущих спасутся. Но оказалось, что харизма, заключенная в окошко домашней веб-камеры, становится просто еще одним куском Инстаграма. Да, у этих товарищей много подписчиков, но без настоящей сцены это превращается в хоум-видео относительно смешных бло геров. И добавить к тому, что их речь звучит в пустоте, без звона бокалов на Рублевке, они могут только какой-нибудь компьютерный салютик в углу кадра.

Ну и детективы. Куда мне без них - люблю, грешна. Канал номер 5 начал анонсировать продолжение сериала «Свои» месяца два назад, сейчас пустил в ход. На Первом показывают новый сезон «Ищейки». И там, и там реально непонятно: ничего в загашнике нет сегодня? Вот совсем? Только про странных людей, поливающих фикус чаще, чем происходит раскрытие убийств? Ну как-то раньше люди икру красную для праздника прятали в холодильнике или запасались заморской, кабачковой. Но чтобы хорошо. Чтобы было. А тут - пустота и беспомощность. Без попытки отвоевать аудиторию у интернета.