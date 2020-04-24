2020-04-23T21:02:35+03:00
Дом. Семья

Счастье ты мое луковое

Так, с гречкой разобрались, спасибо - добрые люди рецептов интересных накидали. Теперь бы понять, что с запасами лука делать
Леонид ЗАХАРОВЗам. главного редактора
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Что с запасами лука делать?Что с запасами лука делать?Фото: Леонид ЗАХАРОВ
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Сначала так ели, думали: вирус-убийцу отгоняет. Но как-то он приелся, что ли. Да и запашок по квартире...

Отставить запашок! Повышаем культуру лукопотребления, расширяем горизонты гастрономических знаний.

Берем луковицу. Чистим не как обычно, а аккуратно - снимаем только самый верхний слой, кончики не обрезаем. Теперь разрезаем каждую пополам. Слезы появляются в наших глазах, но это слезы умиления и радости, не надо их стыдиться.

Емкость для запекания есть? Стыдно, ну да ладно, сковорода тоже подойдет. Слегка растопим в ней сливочное масло (от 20 до 50 г в зависимости от количества луковиц), добавим масла оливкового и бальзамического уксуса примерно в равных пропорциях. И буквально пару столовых ложек белого вина (или любого бульона, но с вином, согласитесь, оно как-то романтичнее). По щепотке соли и черного перца, столовую ложку сахара. Перемешиваем.

Проверяем духовку - разогрелась ли она до 180 градусов. Ставим туда емкость с луковицами, заботливо укрытую фольгой, на 20 - 30 минут (зависит от размера луковиц).

Снимаем фольгу, переворачиваем луковицы, возвращаем в духовку еще на 15 - 20 минут. Вынимаем - любуемся, отмечаем удивительное отсутствие постылого запаха и радостно используем чудо-лук в качестве гарнира к стейку или что там у вас в семье в эти непростые дни едят, чтобы от отсутствия свежего воздуха умом не тронуться. Да хоть бы даже и котлеты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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