Хорошая новость для мужчин: COVID-19 через оральный секс не передается

Инфекционисты, эпидемиологи, урологи, онкологи и специалисты по репродуктивной медицине большого интернационального коллектива, объединившего сотрудников (15 человек) нескольких китайских и американских университетов, задались целью выяснить, передаются ли вирусы SARS-CoV-2, вызывающие зловредную болезнь COVID-19, половым путем. К примеру вирусы СПИДа, Зика и лихорадки Эбола на такую подлость способны. А коронавирусы?

Медики выяснили. Правда, частично. Но весьма обнадеживающе. Они не нашли ни одного SARS-CoV-2 в сперме своих пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19. О чем сообщил портал Medicalxpress, сославшись на публикацию в рецензируемом журнале Fertility & Sterility, который издает Американское общество репродуктивной медицины (American Society of Reproductive Medicine).

Находка, а вернее полное отсутствие того, что искали означает: по крайней мере, оральным сексом «доноры» могли бы заниматься без страха заразить через него партнерш – жен и сожительниц, волею судьбы совместно переносящих тяготы карантина или самоизоляции.

Имеются, конечно, оговорки. Сперму для исследований предоставили китайцы из Уханя – 34 человека, у которых болезнь протекала с симптомами легкой формы и средней тяжести. Предоставили через месяц после того, как излечились.

В китайской сперме китайских коронавирусов не выявлено.

Таблица с результатами анализов: все отрицательные.

Чрезвычайно важным открытием назвал чистую от коронавирусов сперму – пусть даже китайскую - Джеймс Хоталинг (James M. Hotaling) из Медиицнской школы Университета штата Юта (Division of Urology, Department of Surgery, University of Utah School of Medicine). Ведь это с большой вероятностью отсекало весьма серьезный путь передачи инфекции: через сперму партнерше и далее потомству в случае зачатия при полноценном половом контакте.

Еще одно важное для мужчин открытие: и в яичках переболевших – в источниках спермы - коронавирусы не обнаружены.

Ученые объяснили феномен тем, что в яичках почти нет генов, благодаря которым коронавирусная инфекция приникает в организм. В первую очередь они – яички - крайне бедны генами пресловутого белка ACE2, молекулы которого буквально открывают SARS-CoV-2 путь в клетки.

Обнадеживающий вывод: новые китайские коронавирусы не отражаются на репродуктивной функции.

Хоть что-то хорошее от ученых: возможно, после их "открытия" дамы осмелеют.

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

Жаль, что ученые не поискали эти самые SARS-CoV-2 в сперме еще не совсем излечившихся, а также тех, которые заразились, но еще ничего не почувствовали, и особенно тех, которые переносят COVID-19, что называется, без симптомов. Они могут проявлять сексуальную активность. Особенно после некоторого перерыва, вызванного естественным испугом.

Нет пока никакой внятной информации и о том, селятся ли SARS-CoV-2 на слизистых оболочках интимных органов – как мужских, так и женских. Поэтому рано говорить о том, что зараза совсем уж не передается половым путем. Рано обнадеживать. Нужны дополнительные исследования. Одного – даже столь представительного в смысле участвовавших ученых – мало.

Пока модно не сомневаться лишь в одном: раз COVID-19 передается воздушно-капельным путем, то есть, посредством слизи, то «заразны» и всякие там поцелуйчики и прочие действия сексуального характера, в которых контактируют слизистые оболочки ртов партнеров. Не ходи к гадалкам, как говорится. Или к экспертам. Что сегодня, похоже, одно и то же.

С другой стороны... А если предохранятся? И без поцелуйчиков и в маске? И в перчатках? Да еще и спиртом протереться?