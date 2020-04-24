Новые случаи заражения коронавирусом в России на 24 апреля 2020: 5849 человек заболели за сутки

5849 новых заболевших коронавирусом в 82 регионах России зафиксировали специалисты за минувшие сутки. Такие данные опубликовал федеральный Оперативный штаб по COVID-2019.

Наибольшее число подтвержденных случаев по-прежнему в Москве - 2957 новых пациентов. Также в десятку регионов по числу выявленных за сутки заболевших входят Подмосковье (611 человек), Санкт-Петербург (253), Дагестан (113), Нижегородская область (94), Краснодарский край (84), Ростовская область (64), Калужская область (61), Мурманская область (60), Челябинская область (57).

«Также за сутки зафиксировано 60 летальных случаев», - сообщили в Оперативном штабе. Сайт kp.ru ранее писал, что 37 из них скончались в больницах Москвы. Всего с начала эпидемии общее число жертв коронавирусной инфекции выросло до 615 человек.

Вчера специалисты отмечали постепенное снижение ежесуточного числа новых заболевших в течение трех дней подряд. Однако нынешняя цифра - 5849 подтвержденных тестов за сутки – существенно превысила показатели вчерашнего дня (4774).

«Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 68 622 случая коронавируса в 85 регионах, - рассказали представители Оперативного штаба. - За весь период выздоровели 5568 человек».