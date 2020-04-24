Коронавирус в Италии, последние новости на 24 апреля 2020: летом в стране начнут испытания вакцины от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 24 апреля 2020 года, общее число заболевших достигло отметки 189 973. Скончались от опасной инфекции 25 549 человек, выздоровели - 57 576 человек.

В Италии эпидемия началась с севера, откуда она перекинулась на всю территорию страны. Некоторые эксперты считают, что опасность инфекции изначально недооценили, не приняли строгие ограничительные меры, поэтому она достаточно быстро распространилась по стране. В медицинских учреждениях образовался дефицит средств защиты, нехватка больничных коек, врачи работали сутками. На помощь Италии пришли другие страны: одни помогли защитными средствами, другие - отправили в местные больницы своих специалистов.

На этой неделе ситуация с вирусом в Италии улучшилась. Например, на днях в стране установлен рекорд: за сутки выздоровели почти три тысячи человек. Это самый высокий показатель с начала эпидемии. А число зараженных инфекцией итальянцев снижается каждый день.

В стране начали задумываться об открытии пляжного сезона, в каких-то провинциях ослабили ограничительные меры. Но большинство территорий продолжает строго их соблюдать: закрыто все, кроме аптек и продуктовых магазинов, на улицу без необходимости выходить нельзя.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 24 апреля 2020 года, летом в стране должны начаться испытания вакцины от COVID-19 на людях. Это результат сотрудничества трех биотехнологических компаний из Италии, Германии и Бельгии. Они объединились и совместно разрабатывают важный медикамент.