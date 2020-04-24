Коронавирус в США, последние новости на 24 апреля 2020: уровень безработицы в стране приблизился ко временам Великой депрессии

Последние новости о коронавирусе в США на 24 апреля 2020 года таковы: 869 172 зараженных, 80 203 выздоровевших. А скончались от инфекции 49 954 человека.

В штатах введен режим ЧС, введены различные ограничительные меры: соблюдение социальной дистанции, изменения графиков работы алкомаркетов, ношение медицинских масок.

Самое большое число смертей в США - в Нью-Йорке, там скончались от инфекции уже 16 388 человек. Медицинские учреждения переполнены, не хватает защитных средств. К проблеме подключились некоторые фабрики по изготовлению алкоголя, которые производят антисептик - по 7500 литров в неделю.

Чтобы сдержать распространение инфекции, мэр Нью-Йорка даже обратился к горожанам с просьбой: фотографировать нарушителей ограничительных мер и присылать снимок с адресом на специальный номер, чтобы на место выехали полицейские.

Кроме того, компания жителей Нью-Йорка подала в суд на Всемирную организацию здравоохранения. Они считают, что если бы в городе ввели бы строгие ограничительные меры раньше, такого числа жертв и заболевших можно было бы избежать.

По последним новостям о коронавирусе в США на 24 апреля 2020 года, в данный момент уровень безработицы в стране приблизился ко временам Великой депрессии. С момента введения ограничительных мер за финансовой помощью обратились более 26 миллионов американцев.