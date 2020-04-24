Как Иван Грозный боролся с пандемией: «Для больных отдельные избы завести, да стеречь их там»

В новом телесезоне канал «Россия 1» покажет сериал «Иван Грозный», где в роли русского царя в зрелом возрасте снялся актер Сергей Маковецкий. В распоряжении «КП» оказался рабочий фрагмент одной из серий, где Грозный дает указания, как организовать борьбу с эпидемией чумы, вспыхнувшей в те годы на Руси вслед за Европой.

«На дорогах велю заслоны поставить, - диктует царь писарю. - И туда на каждый - лекаря или травника, на худой конец, кто чуму отличает».

Меры, предлагаемые Грозным, вполне разумны — сейчас во всех странах так и делают.

«Для больных отдельные избы завести, да стеречь их там. Чтобы мор не разносили! - продолжает царь. - Кто от мора полег, не погребать, а жечь огнем».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775356" frameborder="0"></iframe> Как с пандемией боролся Иван Грозный: «Для больных отдельные избы завести, да стеречь их там».В новом телесезоне канал «Россия 1» покажет сериал «Иван Грозный»

А вот штрафов за нарушение тогда еще не было, поэтому Грозный дает приказ поучать ослушавшихся плетьми.

Затем царь диктует отдельную бумагу в патриархат: «Чтоб чумных отпевали и служили по ним скопом. Да народ утешали...»

Понятно, что текст царю писали современные сценаристы, но не будет лишним еще раз вспомнить, что вспышка коронавируса — не первая пандемия в истории человечества. Если уж в XVI веке ее одолели, когда вместо медицины были «на худой конец травники», то сейчас-то…

Вспышка чумы продолжалась в 1654-1655 годах. Началось все в Москве, затем зараза охватила всю центральную часть России, Казань, Астрахань. Повторная, не такая значительная вспышка имела место в 1656-1657 годах и затронула низовья Волги, Смоленск и Казань. Точных данных о количестве погибших, конечно, нет. Историки, проанализировав письменные источники, склонны считать, что только в Москве погибли 150-200 тысяч человек — на тот момент это половина населения столицы. Повальное вымирание населения удалось остановить благодаря противоэпидемическим мерам.