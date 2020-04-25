2020-04-25T16:15:34+03:00
Здоровье

Лечить или терпеть: что делать, если во время карантина заболел зуб?

Стоматолог рассказал, почему нельзя заниматься самолечением и как решить проблему зубной боли в период самоизоляции
Анна КУКАРЦЕВА
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На самоизоляции нас одолевает множество страхов. И один из них — а если заболит зуб?На самоизоляции нас одолевает множество страхов. И один из них — а если заболит зуб?Фото: Shutterstock
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На самоизоляции нас одолевает множество страхов. И один из них — а если заболит зуб? И начинаем лихорадочно вспоминать домашние рецепты: примочка из водки, полоскание с ромашкой, обезболивающую таблетку на десну... Но не спешите проявлять самодеятельность в этом вопросе! О том, почему нельзя заниматься самолечением рассказала Екатерина Скатова, к. м. н., доцент, детский врач-стоматолог одной из столичных клиник.

А точно ли зуб болит?

- Боль, в том числе зубная – это субъективное ощущение, - говорит Екатерина Скатова. - По медицинским канонам если человек говорит, что ему больно, значит так оно и есть. Но индивидуальное восприятие болевых ощущений сильно зависит от психоэмоционального статуса пациента. Так, например, на фоне стресса боль воспринимается нашим мозгом острее. Только четверть пациентов, обращающихся к стоматологу с зубной болью, верно указывают причину. Остальные, увы, ошибаются в самодиагностике.

Связано это с тем, что так называемая зубная боль не всегда связана именно с зубами. У пациента может болеть височно-нижнечелюстной сустав, может быть невралгия или обострение заболеваний десен, травма слизистой оболочки полости рта и т. д. Объясняется это особенностью передачи импульсов из нервных окончаний, иннервирующих зуб. Например, если речь идет о боли в руке или ноге, сигнал о ней попадает сначала в спинной мозг, а потом в головной. В этом случае можно четко понять, что именно болит.

Иная ситуация в случае с «зубной болью». Информация о ней передается без посредников напрямую в головной мозг. Поэтому разобраться, что конкретно болит, пациенту без стоматолога в большинстве случаев невозможно. Поэтому зубная боль всегда требует врачебной консультации.

Поможет онлайн-консультация

Почти в каждой стоматологической клинике есть дежурный врач, который принимает с острой болью. Но если вы опасаетесь выходить на улицу, а боль еще можно терпеть, то поможет онлайн-консультация. Сегодня многие стоматологические клиники ввели этот формат. Это могут быть диалоги в мессенджерах или даже видеоконференции. Сейчас это доступно большинству людей. Даже в заочном режиме можно получить большое количество сведений, которые помогут профессиональному стоматологу правильно сориентировать пациента.

И да, стоматолог может посоветовать какие-то средства, которые могут решить проблему зубной боли дома. Но все же делать это следует под наблюдением специалиста. Это разумно и в тысячи раз более безопасно, чем попытки самолечения. Если все же потребуется экстренное вмешательство, то врач стоматолог в онлайн-режиме поможет решить очень важный на период карантина вопрос построения маршрута приема. Он направит вас к целевому специалисту в нужное время, когда в доступе будет помощь и других врачей, которые могут понадобится. Это исключит ситуацию, когда врач-терапевт скажет, что зуб надо удалять, а хирурга на месте не окажется. Придется записываться на прием вновь и подвергать свое здоровье риску, выходя из дома.

Важно понимать, что онлайн-консультации – это не телемедицина, когда по определенному регламенту врач имеет право поставить официальный диагноз. Для стоматологии телемедицина не годится в 99% случаев. В ходе онлайн-консультации врач может только предположить предварительный диагноз. И даже если врачу удалось снять боль дистанционно, это не значит, что после завершения карантина можно отказаться от визита к стоматологу. Посещение этого врача в данной ситуации является обязательным.

ВАЖНО!

Чем опасен самостоятельный прием обезболивающих

Что делает большинство из нас, когда болят зубы? Правильно, начинают пить обезболивающие! И самый популярный среди пациентов препарат - это ибупрофен. Но в период эпидемии коронавируса его прием не допустим! Есть медицинские исследования, которые свидетельствуют о том, что данный препарат может усугубить течение коронавирусной инфекции. Более того, прием любых обезболивающих более пяти дней угнетающе действуют на гепатоциты – клетки печени. Снижаются скорости детоксикации вредных для нас веществ, и от этого страдает здоровье в целом. Токсины перестают перерабатываться в полной мере, а начинают накапливаться. А это в целом снижает наши естественные защитные функции нашего организма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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