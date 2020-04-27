Папа бросил Марьяшу через год после болезни

- После рождения троих сыновей муж очень хотел дочку, - грустно вспоминает мама Гульяз, - когда врачи установили пол ребенка, на руках меня носил. Что уж пошло не так, бог знает.

Злая шутка природы. Родители здоровы, и все сыновья родились маленькими богатырями. Но, когда в животе у мамы поселилась всеми долгожданная принцесса, произошел хромосомный сбой. Малышка родилась раньше срока и весом 900 граммов.

- В результате весь первый год мы с ней путешествовали по больницам, а муж оставался дома с сыновьями. Устал, наверное. Однажды оставил записку, что едет помочь старенькой маме. И не вернулся.

Диагноз Марьям: генетическая патология, ДЦП, двусторонняя тугоухость... Поначалу она вела себя как загнанный зверек. Общаться не могла, обращенную к ней речь не понимала. Но любовь творит чудеса. Старшие братья сплотились в команду помощи маме - взяли на себя заботы по дому, стали помогать с сестренкой…

- Благодаря преданной любви и помощи моих сыновей у меня есть время и возможность поднять Марьяшу на ноги, - улыбается Гульяз. - Я многое научилась делать сама и занимаюсь с дочкой непрестанно, но есть вещи, которые могут исправить только специалисты.

За профессиональной помощью доктора направили Насибовых в инклюзивный центр «Вместе весело шагать». Здесь Марьяша в четыре года научилась ходить, понимать обращенные к ней вопросы и отвечать да или нет. Здесь у нее ритмика, логопед. Здесь выяснилось, что девочка очень любит рисовать.

- Вот только, чтобы продолжать занятия, нужны средства, - говорит Гульяз. - Реабилитацию наше государство, увы, не оплачивает. Марьяша будет стараться развиться в самостоятельную личность и не повиснуть на шее общества «инвалидом».

Научиться общаться с детьми, пойти в школу Марьяше поможет годовой курс реабилитации. Стоит он 540 000 рублей.

Как помочь:

Звоните: +7 (926) 941 96 62, Виктория, куратор семьи.

Помочь через СМС можно, отправив сообщение на номер 3443 с текстом Гольфстрим 300, где 300 - это любая сумма пожертвования.

Реквизиты:

Наименование: Благотворительный фонд помощи тяжелобольным людям «Гольфстрим»

ПАО «Сбербанк»

Расчетный счет в рублях: 40703810638000004775

БИК: 044525225

к/с: 30101810400000000225

Адрес: 127287, Москва, 4-й Вятский переулок, д. 16, корп. 2

ИНН: 5017998033

КПП: 771401001

Назначение: Благотворительное пожертвование на лечение Мариам Насибовой. НДС не облагается.

Способы помощи через интернет указаны на сайте фонда. www.golfstreamfond.ru