2020-04-27T16:13:42+03:00
Общество

Помочь тем, кто помогает во время пандемии: Фонд Потанина запускает новый грантовый конкурс

Поддержку получат благотворительные организации, которые работают с наименее защищенными гражданами
Ольга БОРСКАЯ
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Цель конкурса - поддержать местные общественные инициативы и проекты, направленные на помощь наименее защищенным гражданам в период экономической нестабильности.Цель конкурса - поддержать местные общественные инициативы и проекты, направленные на помощь наименее защищенным гражданам в период экономической нестабильности.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Фонд Потанина объявил о запуске нового грантового конкурса "Школа филантропии" Его цель - поддержать местные общественные инициативы и проекты, направленные на помощь наименее защищенным гражданам в период экономической нестабильности.

Грантовый фонд конкурса составит 300 млн рублей, принять участие в нем могут инициативные группы, некоммерческие организации, фонды местных сообществ и ресурсные центры, работающие с последствиями кризиса.

- Кризис в очередной раз показал, что нет универсальных рецептов, что делать в ситуации неизвестности. Однако, если учитывать уроки истории, наиболее востребованными качествами сегодня-завтра станут солидарность и отзывчивость. Наш новый конкурс направлен на поддержку именно таких инициатив и личных практик, –говорит генеральный директор Фонда Потанина Оксана Орачева.

Организаторы конкурса также отмечают, что многие НКО вынужденно адаптировались к новым условиям, переведя часть своей работы в онлайн, предложив новые способы оказания помощи. Но благотворительному сектору как никогда сейчас нужны поддержка и внимание.

Конкурс пройдет в трех номинациях:

1. «Личные практики» - для инициативных групп. Максимальный размер гранта – 150 тыс. рублеи

2. «Точки роста» - для НКО, максимальный размер гранта – 300 тыс. рублей

3. «Системный эффект» - для инфраструктурных некоммерческих организации , которые ведут собственные программы по поддержке общественных инициатив. Максимальный размер гранта – 10 млн рублей.

В первой и второй номинации победителя выберут по открытому конкурсу. Конкурс в номинации «Системный эффект» проводится по приглашению. Все заявки будут оценены независимыми внешними экспертами.

Открытый конкурс пройдет в два этапа. Первый - с 5 мая по 1 августа 2020 года (прием заявок с 5 мая по 5 июня). Второй - 5 июля по 1 октября 2020 года (прием заявок с 5 июля по 5 августа). Конкурс по приглашению пройдет с 15 мая по 15 октября 2020 года.

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