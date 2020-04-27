Пьяный полицейский сбил семейную пару в Тульской области

Все случилось вечером 26 апреля на автодороге Чекалин-Суворов-Ханино Суворовского района Тульской области. Старший сержант полиции 35-летний Александр Г. ехал по трассе за рулем своей Nissan Teana. Мужчина совсем недавно ушел в очередной отпуск и, по всей видимости, решил начать отмечать это дело еще до приезда за город. Как впоследствии станет известно - старший сержант был пьян за рулем. Около 9 часов вечера полицейский не справился с управлением своей иномаркой и срулил на обочину, где в этот момент на велосипедах ехала семейная пара. Иномарка полицейского сбила обоих велосипедистов.

«С места ДТП были экстренно доставлены в хирургическое отделение Суворовской ЦРБ пострадавшие велосипедисты - 52-летний Владимир* и его 45-летняя жена Оксана*, оба жители поселка Ханино. Пострадавшие получили ушибы и ссадины, но к счастью, обошлось без серьезных травм и увечий. После осмотра и оказания первой помощи семейную пару отправили домой, отлеживаться и восстанавливать здоровье. Что же касается виновника ДТП, то по результатам освидетельствования алкотестером, проведенного на месте происшествия, у старшего сержанта полиции 35-летнего Александра Г. установлено алкогольное опьянение - 0,950мг/л», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

В отношении пьяного полицейского, сбившего на авто велосипедистов, составлен протокол об административном правонарушении. По факту ДТП возбуждено административное производство, а также начата служебная проверка по месту службы провинившегося старшего сержанта.