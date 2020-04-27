Гендиректор крупнейшей металлургической компании России умер от пневмонии

Гендиректор компании «Металлоинвест», депутат Курской областной думы Андрей Варичев умер от двусторонней пневмонии. Об этом сообщила журналистам в понедельник пресс- секретарь губернатора Курской области Анастасия Гурина.

Андрею Варичеву было 52 года. Ранее Варичев рассказывал журналистам, что в ноябре-декабре прошлого года «перенес достаточно тяжелое недомогание». Сам он не исключал, что переболел тогда коронавирусом.

По данным Forbes, Варичев скончался в одной из частных клиник в Москве. В последние дни он находился на ИВЛ (аппарат искусственной вентиляции легких). При этом проведенные ему тесты на коронавирус дали отрицательный результат.

Андрей Варичев родился в 1967 году в Орле, окончил факультет самолетостроения по специальности «ракетостроение» авиатехнического института имени Циолковского. Работал в РКК «Энергия», на Байконуре. В металлургическую отрасль пришел в начале 90-х. Работал на НТМК, «Носте», Михайловском ГОКе. В «Металлоинвесте» Варичев работал с 2006 года. Компания является крупнейшим производителем железной руды в России и СНГ. Входит в USM Holdings, объединяющий активы Алишера Усманова и его партнеров.

Как ранее писала «Комсомолка», «Металлоинвест» направил 600 миллионов рублей на поддержку своих сотрудников во время коронавируса. Каждому сотруднику было выплачено по 10 тысяч рублей. Работа компании в пандемию не было остановлена, поскольку это предприятие непрерывного цикла.