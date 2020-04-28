2020-04-27T22:01:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Число выздоровевших от коронавируса в России на 28 апреля 2020 года увеличилось до 7 346 человек

Мы собрали последние новости о числе выздоровевших от коронавируса в России на 28 апреля 2020 года
Юлия КЕКОВА
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Последние новости о коронавирусеПоследние новости о коронавирусеФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Число выздоровевших от коронавируса в России на 28 апреля 2020 года увеличилось до 7 346 человека. Всего за сутки больницы в разных регионах страны покинули 579 человек.

Тем временем, врачи зафиксировали в РФ более 6 тысяч новых случаев заражения вирусом. Многие из пациентов являются бессимптомными носителями инфекции, у некоторых болезнь протекает в легкой форме.

Общее число инфицированных covid-19 в мире уже перевалило за три миллиона человек. Лидерами по количеству заражений остаются США - с начала пандемии в Штатах обнаружили "положительных" к коронавирусу 965 910 человек, еще более 54 скончались.

Из-за ограничительных мер в связи с эпидемией в России до 30 апреля приостановили свою деятельность многие сферы бизнеса, в частности фитнес-клубы, салоны красоты и парикмахерские, кафе и рестораны, а также различные магазины. Однако Минпромторг пытается помочь предпринимателям. Министерство вдвое увеличило список системообразующих предприятий, число организаций расширили с 247 до 519. Этот доработанный перечень компаний приняли 24 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития экономики в России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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