2020-04-28T16:57:04+03:00
Woman

Как продать бельевую прищепку под видом серьги за 400 евро

В группе фейсбука «Отказала модная железа» собирают самые дикие (и самые дорогие) произведения модных дизайнеров, чтобы нещадно над ними издеваться
Николай ГЕРАСИМОВ
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...И сбоку бантик...И сбоку бантик
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То, что модные вещи стоят дорого - это еще полбеды. Иногда бывает, что смотришь на цену и не понимаешь, кто кому должен платить. Покупатель - дизайнеру? Или, наоборот, дизайнер - покупателю, за то, чтобы он такое надел?.. Потому что в своих экспериментах модельеры порой начинают полностью отрицать не только традиционные представления об эстетике (фиг бы уже с ними), но и просто здравый смысл.

Фотографии самой дикой одежды, произведенной крупнейшими модными домами, начали собирать в группе фейсбука «Отказала модная железа». Там их снабжают предельно ядовитыми комментариями. «КП» порылась в этой группе, а заодно узнала: какие люди придумывают такие шмотки. (Хотелось бы, конечно, еще узнать, кто их покупает, но увы - информацией о покупателях интернет-магазины не делятся).

И сбоку бантик

Кимми Кимхеким - корейский дизайнер, учившийся во Франции, четыре сезона проработавший в модном доме Balenciaga, а потом основавший свой бренд. Целью он называет «возрождение золотого королевства» (Кимхеким - фамилия, которую носила древняя корейская королевская семья), «обогащение декоративного искусства, изучение женского силуэта и соединение прошлого с будущим».

Бантик за 455 долларов

Бантик за 455 долларов

Непонятно, какое отношение к корейским царям имеют гигантские банты, но Кимхеким ими одержим: предлагает носить и на голове, и на талии, и на туфлях. При этом пояс стоит $1,789 (133 791 рубль), а балетки «Монро-балерина» - 2250 евро (182 000 рублей). Украшение на голову - еще по-божески: всего 455 долларов (34 000 рублей).

Балетки «Монро-балерина» - 2250 евро

Балетки «Монро-балерина» - 2250 евро

Комментарии «Модной железы»

«Когда мне говорят, что я не подарок».

«Маловат. Нужно полтора метра в каждую сторону, шоб дистанцию соблюдать».

«Вот это я понимаю - пояс верности!!! Фиг кто подойдёт».

Грабителям на зависть

Японский дизайнер Масаюки Ино в 2018 году получил грант в 300 000 евро от модного гиганта LVMH (он выдается по результатам конкурса самым многообещающим молодым дизайнерам). Его бренд уличной одежды Doublet («Камзол») был основан в 2012-м. Ино выпускает «гендерно-нейтральную уличную одежду», его кредо: «Я пытаюсь превратить представление о «нормальной одежде» во что-то, что мы еще не видали».

Грабителям на зависть

Грабителям на зависть

И действительно: таких шапочек-балаклав на улицах мы пока, слава Богу, не видали. Стоимость - 250 долларов (18 696 рублей).

Комментарии «Модной железы»:

«- Милый, я в банк отойду?!»

«А чё, отличная весч для ночных возвращений домой, после девичника. Любому гопнику импотенция с заиканием гарантированы!»

Юные годы почтальона Печкина

Дизайнеры Prada в дополнение к шапке-ушанке придумали кепку-ушанку - черную с «хвостами» цвета ириса (так заявляется в официальном описании). В прошлом году продавалась за 480 долларов (35 897 рублей по нынешнему курсу) и уходила влет - сейчас ее уже нигде не укупишь.

Дизайнеры Prada в дополнение к шапке-ушанке придумали кепку-ушанку

Дизайнеры Prada в дополнение к шапке-ушанке придумали кепку-ушанку

Комментарии «Модной железы»:

«Бурная юность почтальона Печкина».

«Сиреневый тумааан с ушами проплывает!»

«Шапка "Настроение": пришёл домой, ухи кверху - всё ок, не боИсь, я добрый. А если ухи книзу, то лучше потеряться и не трогать, иначе я предупредил».

Попа мира

Японский дизайнер Шитозе Абе (в девичестве - Сакаи) придумала украшать изображением политической карты мира блузки, сумочки, рубашки, юбки, плащи… Просто, но дорого, и многим нравится. Один нюанс: когда такой принт появляется на штанах (стоимостью 1005 долларов, или 75 159 рублей), жители некоторых регионов могут обидеться.

Аляска и Чукотка находятся где-то в...

Аляска и Чукотка находятся где-то в...

Комментарии «Модной железы»:

«К новостям геополитики. По мнению прогрессивного бренда Sacai, Аляска и Чукотка находятся где-то в ж..е».

«Сразу захотелось цветными кнопками-флажками отметить, где побывала!»

Засада за 400 евро

Еще один японский бренд называется Ambush («Засада»), и когда-то начинался с экспериментальной линейки украшений, «передающей особую эстетику Токио». Сейчас они выпускают еще и одежду, подходящую как для мужчин, так и для женщин, но именно украшения по-прежнему привлекают к себе особое внимание. Неизвестно, чего такого специфически токийского в бельевой прищепке, использованной в качестве серьги, но, например, в немецких интернет-магазинах стоит она 402 евро (32 518 рублей). В аналогичном русском магазине, кстати, можно купить дешевле: за 29 254 рублей. Остался последний экземпляр, так что налетайте!

Засада за 400 евро

Засада за 400 евро

Комментарии «Модной железы»:

«Для тех, кого жаба давит, есть возможность сэкономить - купить такую же, но оранжевенькую, на нее скидка есть, 275 евро всего!»

«Могу предоставить целую коллекцию:) Без доплаты могу добавить пару полотенец, носки и веревку бельевую…»

«Мда... Раньше аборигены за стеклярус золотом платили, а теперь, похоже, наоборот…»

«А деревянные прищепки, я так понимаю, идут уже как винтаж по цене крыла от боинга».

Теплые перчатки для Фредди Крюгера

Испанский бренд Loewe в ноябре прошлого года представил коллекцию, вдохновленную творчеством английского дизайнера и специалиста по керамике Уильяма Де Моргана (1839-1917). Одежда была украшена изображениями драконов и фантастических птиц, со свитеров свисали хвосты чертей… Но всех особенно поразили перчатки за 1550 долларов (115 917 рублей). Цена оправдана, ведь такие перчатки буду служить вам долгие годы - еще и ваши дети со внуками будут пугать ими друзей на Хэллоуин.

Теплые перчатки для Фредди Крюгера

Теплые перчатки для Фредди Крюгера

Комментарии «Модной железы»:

«Перчаточки из "Кошмара на улице Вязов".

«На всяких «Пикабу» обычно такое вешают с подписью «бабушка психанула».

Чужой в розовом цвете

Дизайнер Кей Ниномия изучал в токийском университете французскую литературу, потом поехал учиться в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Привлек внимание легендарной Рей Кавакубо, основательницы бренда Comme des Garçons - и вскоре под ее крылом начал выпускать свою одежду.

Этот плащ бренда Noir Kei Ninomiya сделан не из слизи, и покрыт не прыщами, как может показаться человеку невнимательному. Он изготовлен из чистого полиэстера, а прыщи - на самом деле металлические кольца, как на шторах для ванной. Стоил 2 948 евро (238 472 рубля), но разлетелся вмиг!

Этот плащ бренда Noir Kei Ninomiya сделан не из слизи, и покрыт не прыщами, как может показаться человеку невнимательному. Он изготовлен из чистого полиэстера

Этот плащ бренда Noir Kei Ninomiya сделан не из слизи, и покрыт не прыщами, как может показаться человеку невнимательному. Он изготовлен из чистого полиэстера

Комментарии «Модной железы»:

«Пальто тоже болеют иногда, будьте милосердны и снисходительны».

«Вспомнился кисель из советского детства».

«Лицехват в комплекте идёт?»

«Просто шипишь на прохожих и ползешь себе нормальненько».

Одеяло для шоу Елены Малышевой

Еще одно произведение, выпущенное заслуженной авангардисткой Рей Кавакубо под брендом Comme des Garçons: стеганое полиэстровое пальто-одеяло «в жутких розочках». Продается за 2169 долларов (162 209 рублей).

Одеяло для шоу Елены Малышевой

Одеяло для шоу Елены Малышевой

Комментарии «Модной железы»:

«Невероятные приключения Шурика в 2020-м».

«Костюм цветущего бревна».

«Мне кажется я поняла посыл образа: счастливая барышня, ещё не протрезвевшая поутру после бурного празднования 8 марта, натягивает на ноги трусы, заворачивается в одеяло и выходит в мир, навстречу новым свершениям! Да здравствует Международный женский день!

Против Supreme нет приема

Американский бренд Supreme настолько модный, что может шлепать свой логотип на что угодно - и цена этого «чего-то» увеличивается во много раз. Недавно они выпустили печенье вместе с брендом Oreo. И если обычная такая печенька стоит примерно 11 центов, то упаковку из трех красных печеньев Supreme продавали за 8 долларов. Их смели с прилавков за считанные секунды. И вскоре такую упаковку продавали на интернет-аукционе eBay за 17 199 долларов - то есть одно печенье стоило 5 733 доллара! На этом фоне вас не должен удивлять лом стоимостью 42 016 рублей. Кстати, в комплект к нему можете купить еще и лакшери-болторез - он стоит столько же.

Американский бренд Supreme настолько модный, что может шлепать свой логотип на что угодно

Американский бренд Supreme настолько модный, что может шлепать свой логотип на что угодно

Комментарии «Модной железы»:

«Встреть апокалипсис модным!»

«- Пап, меня обижают!

- Побей их битой!

- Но я же девочка...

- Возьми розовую…»

«Если его распилить, окажется, что он серебряный. Попилим?»

Советские тапочки в тренде

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия, возглавляющий сейчас модный дом Balenciaga, родился в СССР. И в творчестве своем любит переосмыслять то, что бывшим советским людям кажется банальностью, а европейцам - экзотикой. Вот, например, эти фланелевые тапки покажутся нам до боли знакомыми - но теперь это не тапки, а мюли, и стоят 533 доллара, или 39 886 рублей. (Впрочем, это еще что: три года назад Гвасалия наделал шуму, выпустив сумку, внешне почти неотличимую от пластиковой сумки из IKEA - только за 2145 долларов).

Советские тапочки в тренде

Советские тапочки в тренде

Комментарии «Модной железы»:

«Перешлю картинку на Торопецкую обувную фабрику. Однозначно у них дизайн спёрли».

«Я в тренде! Сегодня только купила аж за 80 российских рублей!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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