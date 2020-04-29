Как продать бельевую прищепку под видом серьги за 400 евро

То, что модные вещи стоят дорого - это еще полбеды. Иногда бывает, что смотришь на цену и не понимаешь, кто кому должен платить. Покупатель - дизайнеру? Или, наоборот, дизайнер - покупателю, за то, чтобы он такое надел?.. Потому что в своих экспериментах модельеры порой начинают полностью отрицать не только традиционные представления об эстетике (фиг бы уже с ними), но и просто здравый смысл.

Фотографии самой дикой одежды, произведенной крупнейшими модными домами, начали собирать в группе фейсбука «Отказала модная железа». Там их снабжают предельно ядовитыми комментариями. «КП» порылась в этой группе, а заодно узнала: какие люди придумывают такие шмотки. (Хотелось бы, конечно, еще узнать, кто их покупает, но увы - информацией о покупателях интернет-магазины не делятся).

И сбоку бантик

Кимми Кимхеким - корейский дизайнер, учившийся во Франции, четыре сезона проработавший в модном доме Balenciaga, а потом основавший свой бренд. Целью он называет «возрождение золотого королевства» (Кимхеким - фамилия, которую носила древняя корейская королевская семья), «обогащение декоративного искусства, изучение женского силуэта и соединение прошлого с будущим».

Бантик за 455 долларов

Непонятно, какое отношение к корейским царям имеют гигантские банты, но Кимхеким ими одержим: предлагает носить и на голове, и на талии, и на туфлях. При этом пояс стоит $1,789 (133 791 рубль), а балетки «Монро-балерина» - 2250 евро (182 000 рублей). Украшение на голову - еще по-божески: всего 455 долларов (34 000 рублей).

Балетки «Монро-балерина» - 2250 евро

Комментарии «Модной железы»

«Когда мне говорят, что я не подарок».

«Маловат. Нужно полтора метра в каждую сторону, шоб дистанцию соблюдать».

«Вот это я понимаю - пояс верности!!! Фиг кто подойдёт».

Грабителям на зависть

Японский дизайнер Масаюки Ино в 2018 году получил грант в 300 000 евро от модного гиганта LVMH (он выдается по результатам конкурса самым многообещающим молодым дизайнерам). Его бренд уличной одежды Doublet («Камзол») был основан в 2012-м. Ино выпускает «гендерно-нейтральную уличную одежду», его кредо: «Я пытаюсь превратить представление о «нормальной одежде» во что-то, что мы еще не видали».

Грабителям на зависть

И действительно: таких шапочек-балаклав на улицах мы пока, слава Богу, не видали. Стоимость - 250 долларов (18 696 рублей).

Комментарии «Модной железы»:

«- Милый, я в банк отойду?!»

«А чё, отличная весч для ночных возвращений домой, после девичника. Любому гопнику импотенция с заиканием гарантированы!»

Юные годы почтальона Печкина

Дизайнеры Prada в дополнение к шапке-ушанке придумали кепку-ушанку - черную с «хвостами» цвета ириса (так заявляется в официальном описании). В прошлом году продавалась за 480 долларов (35 897 рублей по нынешнему курсу) и уходила влет - сейчас ее уже нигде не укупишь.

Дизайнеры Prada в дополнение к шапке-ушанке придумали кепку-ушанку

Комментарии «Модной железы»:

«Бурная юность почтальона Печкина».

«Сиреневый тумааан с ушами проплывает!»

«Шапка "Настроение": пришёл домой, ухи кверху - всё ок, не боИсь, я добрый. А если ухи книзу, то лучше потеряться и не трогать, иначе я предупредил».

Попа мира

Японский дизайнер Шитозе Абе (в девичестве - Сакаи) придумала украшать изображением политической карты мира блузки, сумочки, рубашки, юбки, плащи… Просто, но дорого, и многим нравится. Один нюанс: когда такой принт появляется на штанах (стоимостью 1005 долларов, или 75 159 рублей), жители некоторых регионов могут обидеться.

Аляска и Чукотка находятся где-то в...

Комментарии «Модной железы»:

«К новостям геополитики. По мнению прогрессивного бренда Sacai, Аляска и Чукотка находятся где-то в ж..е».

«Сразу захотелось цветными кнопками-флажками отметить, где побывала!»

Засада за 400 евро

Еще один японский бренд называется Ambush («Засада»), и когда-то начинался с экспериментальной линейки украшений, «передающей особую эстетику Токио». Сейчас они выпускают еще и одежду, подходящую как для мужчин, так и для женщин, но именно украшения по-прежнему привлекают к себе особое внимание. Неизвестно, чего такого специфически токийского в бельевой прищепке, использованной в качестве серьги, но, например, в немецких интернет-магазинах стоит она 402 евро (32 518 рублей). В аналогичном русском магазине, кстати, можно купить дешевле: за 29 254 рублей. Остался последний экземпляр, так что налетайте!

Засада за 400 евро

Комментарии «Модной железы»:

«Для тех, кого жаба давит, есть возможность сэкономить - купить такую же, но оранжевенькую, на нее скидка есть, 275 евро всего!»

«Могу предоставить целую коллекцию:) Без доплаты могу добавить пару полотенец, носки и веревку бельевую…»

«Мда... Раньше аборигены за стеклярус золотом платили, а теперь, похоже, наоборот…»

«А деревянные прищепки, я так понимаю, идут уже как винтаж по цене крыла от боинга».

Теплые перчатки для Фредди Крюгера

Испанский бренд Loewe в ноябре прошлого года представил коллекцию, вдохновленную творчеством английского дизайнера и специалиста по керамике Уильяма Де Моргана (1839-1917). Одежда была украшена изображениями драконов и фантастических птиц, со свитеров свисали хвосты чертей… Но всех особенно поразили перчатки за 1550 долларов (115 917 рублей). Цена оправдана, ведь такие перчатки буду служить вам долгие годы - еще и ваши дети со внуками будут пугать ими друзей на Хэллоуин.

Теплые перчатки для Фредди Крюгера

Комментарии «Модной железы»:

«Перчаточки из "Кошмара на улице Вязов".

«На всяких «Пикабу» обычно такое вешают с подписью «бабушка психанула».

Чужой в розовом цвете

Дизайнер Кей Ниномия изучал в токийском университете французскую литературу, потом поехал учиться в Королевскую академию изящных искусств в Антверпене. Привлек внимание легендарной Рей Кавакубо, основательницы бренда Comme des Garçons - и вскоре под ее крылом начал выпускать свою одежду.

Этот плащ бренда Noir Kei Ninomiya сделан не из слизи, и покрыт не прыщами, как может показаться человеку невнимательному. Он изготовлен из чистого полиэстера, а прыщи - на самом деле металлические кольца, как на шторах для ванной. Стоил 2 948 евро (238 472 рубля), но разлетелся вмиг!

Этот плащ бренда Noir Kei Ninomiya сделан не из слизи, и покрыт не прыщами, как может показаться человеку невнимательному. Он изготовлен из чистого полиэстера

Комментарии «Модной железы»:

«Пальто тоже болеют иногда, будьте милосердны и снисходительны».

«Вспомнился кисель из советского детства».

«Лицехват в комплекте идёт?»

«Просто шипишь на прохожих и ползешь себе нормальненько».

Одеяло для шоу Елены Малышевой

Еще одно произведение, выпущенное заслуженной авангардисткой Рей Кавакубо под брендом Comme des Garçons: стеганое полиэстровое пальто-одеяло «в жутких розочках». Продается за 2169 долларов (162 209 рублей).

Одеяло для шоу Елены Малышевой

Комментарии «Модной железы»:

«Невероятные приключения Шурика в 2020-м».

«Костюм цветущего бревна».

«Мне кажется я поняла посыл образа: счастливая барышня, ещё не протрезвевшая поутру после бурного празднования 8 марта, натягивает на ноги трусы, заворачивается в одеяло и выходит в мир, навстречу новым свершениям! Да здравствует Международный женский день!

Против Supreme нет приема

Американский бренд Supreme настолько модный, что может шлепать свой логотип на что угодно - и цена этого «чего-то» увеличивается во много раз. Недавно они выпустили печенье вместе с брендом Oreo. И если обычная такая печенька стоит примерно 11 центов, то упаковку из трех красных печеньев Supreme продавали за 8 долларов. Их смели с прилавков за считанные секунды. И вскоре такую упаковку продавали на интернет-аукционе eBay за 17 199 долларов - то есть одно печенье стоило 5 733 доллара! На этом фоне вас не должен удивлять лом стоимостью 42 016 рублей. Кстати, в комплект к нему можете купить еще и лакшери-болторез - он стоит столько же.

Американский бренд Supreme настолько модный, что может шлепать свой логотип на что угодно

Комментарии «Модной железы»:

«Встреть апокалипсис модным!»

«- Пап, меня обижают!

- Побей их битой!

- Но я же девочка...

- Возьми розовую…»

«Если его распилить, окажется, что он серебряный. Попилим?»

Советские тапочки в тренде

Грузинский дизайнер Демна Гвасалия, возглавляющий сейчас модный дом Balenciaga, родился в СССР. И в творчестве своем любит переосмыслять то, что бывшим советским людям кажется банальностью, а европейцам - экзотикой. Вот, например, эти фланелевые тапки покажутся нам до боли знакомыми - но теперь это не тапки, а мюли, и стоят 533 доллара, или 39 886 рублей. (Впрочем, это еще что: три года назад Гвасалия наделал шуму, выпустив сумку, внешне почти неотличимую от пластиковой сумки из IKEA - только за 2145 долларов).

Советские тапочки в тренде

Комментарии «Модной железы»:

«Перешлю картинку на Торопецкую обувную фабрику. Однозначно у них дизайн спёрли».

«Я в тренде! Сегодня только купила аж за 80 российских рублей!»