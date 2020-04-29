Погода на майские праздники в Москве 2020 будет июльской

Тепло, еще теплее – так в трех словах звучит прогноз погоды в Москве на майские праздники 2020. В среднюю полосу вслед за циклоном, который в среду полил столицу дождями и просвистел штормовым ветром, прорвется воздух из Средиземноморья. Очень теплый и влажный. И погода у нас станет почти такой, как на средиземноморских курортах.

Впрочем, не сразу.

В четверг, 30 апреля, пасмурно, с небольшими дождями, и прохладно, всего +9...+11 градусов.

В пятницу, 1 мая, чуть теплее, +11...+13 градусов, но по-прежнему облачно и сыро.

В субботу, 2 мая, погода начнет налаживаться. Днем уже до +15, в облаках появятся просветы.

В воскресенье, 3 мая, и в понедельник, 4 мая, солнце разогреет воздух до +23 градусов.

Во вторник, 4 мая, синоптики обещают +25! К тому же и ночи по-летнему теплые, +8...+13 градусов. Такая погода бывает в наших краях в июле, а не в первых числах мая. По сравнению с майскими климатическими нормами она теплее на 6 – 7 градусов.

До рекордов, впрочем, далеко. Максимальная температура за всю историю метеонаблюдений для 3 мая +27,2 градуса, такая теплынь стояла в 1970 году, ровно полвека назад. С тех же пор держится и рекорд для 4 мая, +28,5 градуса. А максимум для 5 мая, +27,3 градуса, зафиксирован ибольше столетия назад, в 1906 году.

Напомним, что все дни вплоть до 11 мая объявлены нерабочими. При этом в Москве и Московской области также до 11 мая продлен режим самоизоляции. Так что греться на “июльском” солнце москвичи будут в основном на балконах. Или на дачах – многие отправятся туда на все майские выходные.

По предварительным прогнозам, после 6 мая станет прохладнее, +12...+15 градусов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/775964" frameborder="0"></iframe> Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.С учетом всех майских праздников период нерабочих дней в России продлится до 11 мая включительно

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