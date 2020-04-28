2020-04-28T18:28:12+03:00
Политика

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая

Президент пообещал начать выход из режима ограничений после этого периода
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Правительству поручено в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и гражданПравительству поручено в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и гражданФото: REUTERS
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Владимир Путин начал совещание с главами регионов с перечисления, что уже удалось сделать за подходящий к концу месяц ограничительных мер.

- Аппаратов искусственной вентиляции лёгких в начале года выпускалось 60–70 единиц в месяц. В апреле – больше восьмисот. В мае будет 2,5 тысячи. Производство защитных масок увеличилось более чем в 10 раз: с 800 тысяч в сутки в начале года до 8,5 миллиона в апреле.

- В России с нуля было развёрнуто массовое производство целого ряда лекарственных препаратов, востребованных при лечении коронавирусной инфекции.

- За март-апрель промышленность увеличила выпуск тест-систем в 9 раз. На начало марта в России ежедневно проводилось 2,5 тысячи исследований, позволяющих выявить инфекцию, то сейчас порядка 150 тысяч в день. Рост в 60 раз.

- В январе выпускали в сутки 3000 защитных костюмов для врачей. К концу апреля выходим на уровень 100 тысяч. К середине мая будет свыше 150 тысяч.

КАРАНТИН НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ

Но самое важное для жителей России было во второй части. Там, где речь шла о сроках выхода из карантина.

- Конечно, хочется, чтобы вынужденные неудобства поскорее закончились, - сказал Путин. - Но мы сейчас перед новым, пожалуй, самым напряжённым этапом борьбы с эпидемией. Риски заразиться выходят на верхнюю планку, угроза, смертельная опасность вируса сохраняются, и это может коснуться каждого. чем строже мы все, все граждане России, будем сейчас соблюдать необходимые требования, следовать правилам самоизоляции и карантина, тем быстрее это всё пройдёт.

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая.С учетом всех майских праздников период нерабочих дней в России продлится до 11 мая включительно

О ЧЕМ ОБЪЯВИЛ ПРЕЗИДЕНТ

- Ситуация с коронавирусом остаётся очень сложной, пик ещё не пройден.

- 6,7,8 мая объявлены нерабочими днями.

- С учетом всех майских праздников период нерабочих дней продлится до 11 мая включительно. Но при строгом соблюдении профилактических мер.

- Правительству поручено к 5 мая подготовить параметры выхода из режима ограничений с 12 мая.

- Говорить об одномоментной отмене ограничений по коронавирусу нельзя. В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет сохранить или даже усилить, а в каких-то двигаться в сторону смягчения.

- Правительству поручено в ближайшее время разработать новый пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан.

Путин поздравил работников скорой помощи.

Совещание Владимира Путина по коронавирусу 28 апреля: прямая онлайн-трансляция

ИСТОЧНИК KP.RU

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