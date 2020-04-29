2020-04-29T13:15:53+03:00
Политика

Про кадровую политику в трусах и без трусов

Наш корреспондент размышляет, почему на разные посты назначают наркоманок, бандитов и Бог знает кого…
Ульяна СКОЙБЕДАобозреватель
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Член Молодежного министерства Ярославля Ксения Корачун.Член Молодежного министерства Ярославля Ксения Корачун.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Мой друг прислал мне фотографию девицы без трусов.

В колготках. Но без трусов.

И написал: «Прикинь, вот эту у нас в Ярославле назначили правой рукой руководителя городского Управления по делам молодежи. Она член Молодежного министерства, это реальный такой совещательный орган при чиновниках. Заседают они прямо в мэрии, считаются дублерами министров. Кадровый резерв муниципальных служащих…».

Рассматриваю кадровый резерв. Трусов не просматривается. На своей страничке дарование ведет общественно-политическое шоу «Ж.О.П.А.» (читается: «Жопа»), цитирует Геббельса, в том смысле, что «не надо верить официальной пропаганде». Самое, в общем, то. Так держать, Ярославль.

Наверное, я не обратила бы внимания на беспортошную дублершу ярославского чиновника, если бы не фото другой муклы, обошедшее СМИ днем раньше. «Мои дорогие, я могу смело сказать: я член основного состава Экспертного совета по культуре молодежного парламента при Государственной думе Федерального собрания Российской Федерации!», - написала женщина, которая два года назад, на этой же страничке, призналась, что была наркоманкой.

Член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при ГД РФ Милана Тюльпанова. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Член экспертного совета по культуре Молодежного парламента при ГД РФ Милана Тюльпанова.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Дело было так: болезную обвинил в зависимости муж, известный футболист Александр Кержаков, пытавшийся забрать у благоверной сына, а та сопротивлялась.

Но потом сдалась: «Друзья, я хочу признаться во всем… я 4,5 месяца лежала в наркологической клинике, ребенок был с нянями, и я лечилась от наркомании! <...> Сначала был алкоголь, потом...»

Ай, хорошо будет советовать юная девица деятелям культуры! Жизненно! Как правильно закладку достать из клумбы, как дорожки раскладывать…

И я не знаю, что хуже: то, что к руководству государством (потому что совещательный орган при совещательном органе это все равно руководство государством) допустили человека с подобными моральными качествами, или то, что порочная девица – дочь покойного сенатора.

То есть, мы давно знаем, что дети руководителей госкорпораций и политиков – сюрприз! – становятся руководителями госкорпораций и политиками. Ну, просто они талантливые. Кого еще назначать-то? Не нас же, лапотных.

Но здесь прямо смачно так, в лицо. Прямым текстом говорится: даже наркоманка от правильного папы умнее и лучше человека из народа. Сословное общество характеризуется полной невозможностью переходить из страты в страту.

Ну… разве что с помощью отсутствия трусов?

Я, ведь, на самом деле, не удивляюсь российской кадровой политике примерно с 2013 года, когда мэром крупного города стал человек с бандитским прошлым, о котором местное МВД рассказывало, что он замешан в убийствах, наркоторговле, разбойных нападениях. И все это было опубликовано в «КП», и – без толку.

Потому что там были другие резоны. Потому что человек с бандитским прошлым завоевал доверие либеральной тусовки, а на либералов конкретно в этом городе делали ставку, как на лошадь.

Так и в других случаях!

В феврале этого года неожиданно уволили крупного госчиновника, стоявшего у истоков движения «Наши», этих идейных предшественников молодежных парламентов, и один политолог по случаю выложил в соцсети....

Пересказываю:

«В середине нулевых приехали к нам в область два куратора, проверять работу с молодежью. Мы с гордостью рассказываем: вот у нас молодежная предводительница, умница, патриотка, 20 лет, self-made, сама придумывает акции, прямо горит на общественной работе!

Кураторы переглядываются: «нуу.... она не подходит».

«Чем?!»

«Да… шеф любит девушек модельной внешности»

Потом эти кураторы в рамках культурной программы катались на пароходе, напились, всю ночь совали купюры в трусы стриптизерше и уговаривали ее возглавить областную молодежную организацию: «У вас для этого - все данные!»

Девушка отказалась, наверное, не поверила двум пьянчужкам, а зря.

Какая карьера могла быть!»

ИСТОЧНИК KP.RU

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