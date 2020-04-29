Шойгу: пациентов без коронавируса разместят на госпитальном судне "Иртыш".

В Минобороны России прошла коллегия, где были рассмотрены меры по недопущению распространения коронавирусной инфекции в армии.

- По-прежнему борьба с этим злом остается актуальной темой мировой повестки. Контроль мероприятий по предупреждению распространения в Вооруженных Силах коронавирусной инфекции с учетом мониторинга ситуации в стране осуществляет оперативный штаб Министерства обороны. Для диагностики развернуты 23 специализированные лаборатории, способные в сутки проводить до 11-ти с половиной тысяч тест-исследований. Для изоляции лиц, контактировавших с больными коронавирусной инфекцией, и наблюдения за ними сформировано 182 обсервационных центра на 30 тысяч пациентов. В военных госпиталях подготовлено 6 745 мест для возможного лечения инфицированных военнослужащих, - заявил глава ведомства Сергей Шойгу.

Напомним, по поручению президента в России, на территориях военных госпиталей ведется строительство 16-ти многофункциональных медицинских центров.

- Два из них – в Нижнем Новгороде и Одинцове – уже сданы. Завтра будут введены в эксплуатацию еще шесть центров, а до 15 мая – оставшиеся. Для своевременного лечения инфекционных больных подготовлено к развертыванию 7 мобильных подразделений на 700 мест. Выделено 86 врачебно-сестринских бригад, - отметил министр.

По словам министра, на госпитальном судне "Иртыш" развернуто 450 мест под размещение неинфицированных пациентов, чтобы разгрузить госпитали Министерства обороны России на Дальнем Востоке для приема пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

На коллегии также рассмотрели вопросы, связанные с весенним призывом, который стартовал 1 апреля.

- До 15 июля в войска будет направлено 135 тысяч человек. В военных комиссариатах во избежание заражения коронавирусной инфекцией работников и посетителей введен усиленный дезинфекционный режим. На входе осуществляется барьерный контроль, а все сотрудники обеспечены медицинскими масками и бактерицидными средствами. Очная работа призывных комиссий спланирована с 12 мая. Отправка граждан, призванных на военную службу, – с 20 мая, - отметил Шойгу

Как стало известно "КП", по прибытии в воинские части молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин на полигоне, вдали от гарнизонов и военных городков.

Министр поручил подчиненным медикам провести широкое тестирование военнослужащих с подозрением на коронавирус.