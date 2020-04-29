Глава МВД попросил ЦБ облегчить ведомству доступ к банковской тайне

Письмо министра внутренних дел России Владимира Колокольцева, которое он отправил председателю Банка России Эльвире Набиуллиной оказалось в распоряжении "Известий". Министр в нем просил о некоторой прозрачности, а именно - облегчить правоохранительным органам доступ к банковской тайне. Министерство уже третий год просит Центральный банк России своевременно информировать их о признаках преступлений в кредитно-финансовой сфере. А в это время недобросовестные банкиры под занавесом банковской тайны продолжают выводить в оффшоры средства десятков тысяч вкладчиков. Среди пострадавших много предпринимателей, которые сегодня, как никогда нуждаются в защите.

В качестве примера, автор письма привел ряд уголовных дел, возбужденных в 2017-2019 годах в отношении ряда бывших российских банкиров, которые вывели за границу более 100 миллиардов рублей вкладчиков и клиентов банков.

- Все это плохо сказывается на российском финансовом рынке. При этом в средствах массовой информации постоянно обсуждается данная тематика, а различные "эксперты" манипулируют "баснословными" для обывателя цифрами, что также сказывается на социальной напряженности и подрывает доверие граждан к институту кредитно-финансовой системы России, - написал в своем обращении министр.

Глава МВД отметил, что "несвоевременное реагирование" уже негативно сказалось на изобличении ряда виновных лиц и привлечении их к ответственности, а также на принятии мер по возмещению ущерба пострадавшим.

Сегодня доступ к банковской информации полицейский может получить только по запросу в банк, ответ из которого можно ждать до месяца. Когда информацию получают сотрудники других силовых ведомств или судебные приставы по решению суда - преступники уже успевают спрятать счета.

При всем этом данные вкладчиков ряда российских банков, украденные их сотрудниками, при желании и сегодня можно приобрести в интернете. Однако такой неофициальной информацией сотрудники МВД России пользоваться не могут.

Полицейские подготовили ряд предложений об информационном взаимодействии с Центральным банком, которые учитывают интересы большинства граждан страны.