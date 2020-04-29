Системный характер: почему Казахстану удалось локализовать Covid-19

К 11 мая 2020 года президентом поручено подготовить Комплексный план по восстановлению экономического роста РК. План будет включать поддержку наиболее пострадавших отраслей. К их числу можно отнести, автомобильные перевозки, воздушный транспорт, туризм, сферы общественного питания, бытовых услуг.

«Казахстан зафиксировал вирус»

Следует отметить, что в борьбе с опасной инфекцией Казахстан продемонстрировал два качества, достойных подражанию. Во-первых, показал, как государство может мобилизоваться в короткий срок, а во-вторых, доказал, прежде всего, своим гражданам, что все эти годы в стране велась правильная экономическая политика. Кризис Казахстан встретил во всеоружии. За годы независимости был создан Национальный фонд и золотовалютный резерв страны, в которых на сегодня накоплено 90 млрд долларов. На нейтрализацию последствий коронавирусной инфекции Казахстан выделил 8,6% от ВВП, или 13,4 млрд долларов — рекордную сумму для государств Центрально-Азиатского региона. Благодаря такой поддержке более 4,2 млн граждан, потерявших работу, получили реальную финансовую помощь. 1,1 млн человек снабжаются продуктовыми наборами. Для малого и среднего бизнеса введены налоговые и кредитные каникулы (в этом деле Казахстан по праву считается пионером среди стран Евразийского экономического союза).

Директор центра исследований проблем Центральной Азии и Афганистана Института международных исследований МГИМО Андрей Казанцев считает, что Казахстан точно рассчитал время для общегосударственного ухода на карантин, благодаря чему удалось остановить распространении пандемии в геометрической прогрессии.

«В Казахстане выстроена достаточно эффективная система управления, она сложилась ещё при Назарбаеве и проявляла себя в столкновении с очень многими разными вызовами — не только с болезнями, но и с различными экономическими кризисами, с угрозами государственной безопасности. Это главное – эффективность аппарата госуправления. Оценивая борьбу с Covid-19, следует сказать, что госструктуры точно и эффективно сработали, население соблюдало определённые карантином меры, что и привело к тому, что в Казахстане всё пошло по сценарию, который больше похож на тот, что был в Китае, а не тот, что в Италии. Казахстан зафиксировал вирус в отличие от тех стран, где он оказался без контроля», — подчеркнул Андрей Казанцев.

Глубинная трансформация экономики

Параллельно с устранением негативных последствий от Covid-19 власти Казахстана приступили к стратегическому планированию в посткоронавирусный период. Об этом чётко заявил Касым-Жомарт Токаев в своём выступлении два дня назад: «Наша страна вступает в качественно новую фазу своего развития. По сути, мы будем жить в новой реальности. Поэтому предстоит осуществить масштабную, глубинную трансформацию экономики и системы госуправления».

Политологи уже сейчас сходятся во мнении, что экономика Казахстана быстро восстановится при условии сотрудничества стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как известно, внеочередная встреча (в режиме ВКС) глав государств, входящих в ЕАЭС, состоялась в середине апреля. Во время общения Касым-Жомарт Токаев призвал пересмотреть подходы к взаимной торговле с учётом безусловного безбарьерного движения товаров и услуг, создаваемых в рамках Евразийского экономического союза. Коллеги его поддержали.

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По мнению эксперта Российского совета по международным делам (РСМД) Никиты Мендковича, основные направления, по которым надо объединить усилия стран ЕАЭС в посткоронавирусный период очевидны — это экономика и медицина. «По комплексу принимаемых административных и медицинских мер Казахстану удалось сохранить низкий уровень заражения. Эти меры, конечно, отрицательно сказываются на экономике, но вполне решают медицинские проблемы. Что касается экономики, то лидеры стран сегодня принимают все необходимые меры, в том числе согласовываются ограничительные меры и одновременно решается вопрос снятия барьеров, чтобы избежать проблем с дефицитом продуктов во всех странах сообщества. Кроме того, согласовываются меры относительно трудовых мигрантов, которые оказались на других территориях», — прокомментировал политолог.

Говоря о медицине, Мендкович отметил, что сейчас встают вопросы о биологической безопасности исследований, о координации исследовательских программ.

Системность — хороший маркер

По мнению директора Информационно-аналитического центра МГУ Дарьи Чижовой, на сегодня как никогда важна координация наших стран и системность в борьбе с опасной инфекцией.

«Заявление Касым-Жомарта Токаева о продлении карантина до 11 мая носит системный характер. Системность — хороший маркер взаимодействия ближайших соседей, то есть мы все мыслим в одних категориях. Наши пространства напрямую связаны, поэтому выработка среднего числа для снятия карантина будет влиять на развитие связей, в том числе и приграничного характера. Учитывая то, что мы ещё не все знаем об этом вирусе, резкий выход из карантина опасен. Поэтому должна быть постепенность выхода из карантина, которая будет также согласовываться между странами, чтобы результат был лучше. Это необходимо, прежде всего, для малых и средних предприятий. Это поможет всем войти в привычный ритм жизни», — прокомментировала Дарья Чижова.

Что касается помощи властей Казахстана малому и среднему бизнесу, то генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв отметил опять-таки системность в этом деле. «Как система — это, бесспорно, всё правильно. Хватит ли предложенных средств — я судить не берусь, но я уверен, что Казахстан дал своему бизнесу всё, что он мог бы дать», — считает глава Института региональных проблем.

Таким образом, следует констатировать, что восстановление экономики Казахстана зависит как от внутренних резервов, так и от внешне-экономических факторов. И в этой связи стратегическое сотрудничество России и Казахстана, подкреплённое 28 лет назад Договором о дружбе, должно стать основой для преодоления глобального вызова времени.