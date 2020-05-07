Ментальное здоровье: как справиться с усталостью и нервным напряжением?

Нарастает тревожность, беспокойство за близких. При этом нервное напряжение угнетающе воздействует не только на психику, снижая работоспособность и критическое мышление, но и оказывает негативное воздействие на иммунитет, который сейчас как никогда важно поддерживать в оптимальном состоянии. Что же стоит делать в сложившихся условиях?

Мы подготовили ряд советов, следуя которым, будет проще пережить кризисный во всех смыслах период.

Для самостоятельной работы

1. Составить список дел и действий – что вы можете предпринять и чем себя занять, пока ситуация не пройдет пиковые значения и не пойдет на спад. Этому пункту необходимо уделить максимум внимания. Если вы можете что-то сделать, чтобы чувствовать себя спокойнее и лучше, обязательно делайте это. Важны не только действия, но и любые бытовые ритуалы и мелочи, которым вы раньше могли не придавать значения.

2. Займитесь дома спортом. Даже обычная десятиминутная зарядка утром поможет снизить уровень кортизола в крови и не только придаст вам бодрости, но и поможет справиться с нервным напряжением. Если есть возможность выплескивать негативные эмоции через простые физические действия (приседания, отжимания и т.п.), пожалуйста, делайте это.

3. Освойте техники самомассажа. Массаж стоп по маслу, массаж головы, акупунктурных точек на ладонях перед сном – все эти простые приемы помогут быстрее заснуть и лучше чувствовать себя по пробуждению.

4. Принимайте ванны с солью и аромамаслами. Такие процедуры не только помогают отлично расслабиться, но и полезны для иммунитета.

5. Проработайте для себя сценарии реагирования и необходимый комплекс мер, которые вы предпримите при худшем для вас сценарии. Если вы будете понимать, что сможете сделать в патовой ситуации, это поможет вам мобилизоваться и начать действовать в правильном направлении уже сейчас.

Сохранить спокойствие помогут и успокаивающие средства.

Выбирайте средства, естественные для организма: природного происхождения или из родственных организму компонентов. Вот некоторые из них.

Триптофан – источник «гормона радости». Нам всем сегодня не помешало бы приподнять настроение. Если вы испытывает ощущение подавленности, то это как раз для вас. В периоды нервного напряжения в нашем организме снижен уровень серотонина – так называемого «гормона радости». Чтобы вернуть его уровень «на место» и самому остаться «на плаву», необходим триптофан.

Капсулы «Формула спокойствия Триптофан» * от компании Эвалар, содержащие оптимальную дозировку L-триптофана, помогут восстановить уровень серотонина в организме и вернуть эмоциональное равновесие.

Итак, L-триптофан, как уже было сказано выше, является предшественником серотонина. Именно серотонину мы обязаны ощущением хорошего настроения, эмоционального комфорта и спокойствием, он устраняет чувство грусти и уныния. Поэтому вот уже много лет L-триптофан пользуется огромным спросом, например, в США, поскольку помогает решать многие проблемы современного человека. Популярность его растет и в России.

Выбирая триптофан именно в форме L-триптофана, вы помогаете своему организму наиболее естественным образом. Он не замещает никакие гормоны, а просто служит строительным материалом, как пища, которую мы потребляем ежедневно. Поэтому на нашу гормональную систему он не оказывает воздействия.

Для нормального усвоения L-триптофана нужны витамины В5 и В6. В сочетании с ними L-триптофан обладает высокой эффективностью и помогает существенно повысить качество жизни. В капсулах Триптофан* Эвалар L-триптофан не случайно усилен именно этими двумя витаминами.

В день человеку нужно около 1000 мг L-триптофана. Поэтому суточная дозировка препарата Триптофан* Эвалар составляет именно 1000 мг.

Приятным бонусом для тех, кто выберет капсулы Триптофан* Эвалар, станет еще и то, что серотонин в темное время суток преобразуется в мелатонин – гормон сна. То есть во многом это может помочь решить и проблемы со сном, если они есть.

Растения вам в помощь. Огромную помощь нервной системе в этот напряженный период могут оказать растительные средства. Снять нервное напряжение, расслабиться, успокоиться – это все в их силах. Это все те же растения, которые мы так хорошо знаем и любим, только сегодня их помощь нужна в усиленной форме.

Если взять себя в руки мешает раздражительность, страхи и перепады настроения, то обратите внимание на натуральный успокаивающий комплекс Релаксозан* День от компании Эвалар. Этот современный растительный препарат отличается:

Максимальным успокаивающим и релаксирующим действием [1] за счет высокой дозировки стандартизированного экстракта валерианы (Франция) – 500 мг в сутки. При создании комплекса Релаксозан* День компания «Эвалар» учла опыт европейских стран, где суточные дозировки экстракта корня валерианы значительно выше, чем в России. При сегодняшнем уровне нервного напряжения это особенно актуально.

Оптимальным сочетанием валерианы с мелиссой и мятой в одной таблетке, что способствует снятию повышенного нервного напряжения. Все эти травы усиливают релаксирующий эффект друг друга, что подтверждено исследованиями [2].

Выгодной ценой [3], что сегодня особенно важно.

Благодаря своему усиленному составу Релаксозан* День действует особенно точно и эффективно: помогает, в первую очередь, справиться с нервным напряжением и достичь состояния релакса без усилий и сложной работы над собой, обрести спокойствие, успокоить нервы, избавиться от тревоги и раздражительности, а значит вновь обрести гармонию с самим собой и отдохнуть от всеобщей паники.

Релаксозан* День способствует снятию:

- повышенного нервного напряжения

- беспокойства

- состояния психического переутомления

- повышенной нервной возбудимости

- перепадов настроения

- эмоциональной неустойчивости

- агрессии

- раздражительности

- тревоги.

Помогает контролировать эмоции, не снижая концентрации внимания.

Помогает снять «синдром большого города».

Не вызывает сонливости и привыкания.

Пустырник Форте** Эвалар содержит именно тот сорт пустырника сердечного, который произрастает на Алтае, обладает одним из самых высоких показателей седативности.[4]

Кроме того, только в пустырнике Форте Эвалар высокая суточная дозировка пустырника (100 мг) усилена «элементами спокойствия» магнием и витамином В6 (патент РФ №2361599). Эти компоненты не только усиливают действие пустырника, они и сами крайне важны для нервной системы.

Сохраняйте спокойствие и поддерживайте нервную систему. Помните о том, что основа нашего здоровья – это спокойствие и отсутствие страха. Не даром говорится, что все болезни от нервов. Это высказывание не просто поговорка, оно имеет под собой научную основу. Негативные эмоции разрушительны для нашего иммунитета, и сегодня защититься от них особенно важно.

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**

1. В ассортименте ЗАО «Эвалар».

2. «Препараты растительного происхождения в терапии тревожных расстройств». – Врач, №11, 2008; с. 49-51.

3. По данным исследовательской компании ЗАО «Группа ДСМ» по итогам 2017 года.

4. Отчет о сравнительном тестировании, Сибирское отделение РАН, г.Новосибирск, 2013 г

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