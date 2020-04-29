Не менее 40% одежды и обуви в магазинах должны быть российскими: Правительству предложили новые правила

Торгово-промышленная палата предложила рецепт, как поддержать производство в легкой промышленности. Не менее 40% продукции, которая продается в российской торговле, должна быть российского же производства. Речь идет об обуви, одежде и белье.

Письмо с таким предложением глава ТПП РФ Сергей Катырин направил министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

"В интересах экономической безопасности государства и удовлетворения потребительского спроса качественными товарами отечественного производства обязать торговые сети обеспечить присутствие на полках не менее 40% товаров легкой промышленности (в первую очередь, одежды, обуви, постельного белья, подушек, одеял и другой продукции) отечественного производства", - говорится в документе.

Кроме того, глава ТПП предлагает размещать в России производство известных брендов одежды и обуви, а также упростить прохождение разных процедур в отношении товаров, которые не производятся в России. Например - "в ускоренном порядке принимать решения об обнулении пошлин на сырье и материалы для легкой промышленности, не производимые в России".

Однако в промышленности без восторга отнеслись к такому предложению.

- Принудительные меры в условиях рыночной экономики не будут работать, - сказала «КП» гендиректор Национального обувного союза Наталья Демидова. - Вот как вы себе это представляете - владелец магазина должен продать товар, иначе у него не будет денег платить аренду и зарплату работникам.

Да и еще вопрос, смогут ли российские производители обеспечить эту квоту. По словам Демидовой, доля российского производства на обувном рынке страны составляет всего 10-15%. Ранее Минпромторг сообщал, что доля отечественной одежды — примерно 25%.

А вот у производителей белья ситуация другая. По данным «Магазина исследований» РБК, 80% постельного белья, представленного на российском рынке, выпускается отечественными производителями. Такая же картины и в производстве полотенец.