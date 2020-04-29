Ученые: к концу XXI века люди станут на 25 процентов тупее

Вы наверняка замечали, что буквально дуреете, если проведете длительное время в набитом людьми помещении. К концу дня в душном офисе соображаешь хуже. В институте после пары в полной студентами аудитории уже ничего не хочется запоминать и записывать. А на затянувшемся сверх меры совещании редко когда принимаются удачные решения. Все просто: вашему мозгу не хватает кислорода, и вы в буквальном смысле слова тупеете.

СО2 мешает думать

Но примерно то же самое происходит в масштабах всей планеты. Уровень углекислого газа на Земле растет. И если раньше негативные последствия роста содержания СО2 в воздухе больше связывали с парниковым эффектом, то сейчас ученые находят побочные явления. Например, исследовательская группа, возглавляемая колорадским Университетом в Боулдере изучила, как повышение уровня углекислого газа влияет на познание человека.

Вывод, опубликованный журналом AGU GeoHealth, получился неутешительным. Если выбросы СО2 будут такими же, то человечество к концу нашего столетия значительно поглупеет. Ученые утверждают, что базовые навыки принятия решений могут быть снижены примерно на 25 процентов, а сложное стратегическое мышление может быть уменьшено на 50 процентов.

Сонливость, беспокойство и поглупение

Сейчас уровень СО2 и так достиг наивысшей отметки за последние 800 тысяч лет, отмечается в исследовании. Если в доиндустриальную эпоху где то в середине 19-го века, когда не было фабрик, заводов и прочих пароходов, он составлял 280 ppm (то есть 280 частей на миллион), на февраль 2020 года концентрация СО2 составляет уже 414 ppm. К 2100 году, говорят ученые, уровень углекислого газа на открытом воздухе может вырасти до 930 ppm. А в помещении и вовсе 1400 ppm.

При таком содержании СО2 люди чувствуют постоянную сонливость и ощущают беспокойство. Но главное – глупеют.

«Исследования продемонстрировали убедительные доказательства значительных когнитивных нарушений, - указывает соавтор исследования Анна Шапиро, доцент кафедры психологии Университета Пенсильвании. – Особенно к повышению уровня СО2 оказались чувствительны такие области, как принятие решений и планирование».

Надо спешить

Таким образом, способность принимать решения у людей снизится на четверть. Планировать свое будущее человечество будет в половину хуже. Хотя казалось бы куда еще хуже. Так что есть два пути – снизить уровень СО2 или почаще проветривать помещения. Ну или как-то по-другому решить эту проблему.

Но надо спешить. Потому что чем дальше, тем мы больше тупеем. А чем больше тупеем, тем сложнее будет найти решение.