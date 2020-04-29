2020-04-29T20:21:13+03:00
Общество

В вологодском заповеднике выхаживают краснокнижного орлана, которого подстрелили браконьеры

Чтобы спасти Нарьяна - так назвали редкого хищника - сотрудники Всемирного фонда дикой природы устроили целую спецоперацию: на боинге из Нарьян-Мара орлана отвезли сначала в Архангельск, а потом в Череповец
Наталья Ходнева
Поделиться:
Комментарии: comments1
Крылатому предстоит еще длительная реабилитация в стенах Дарвиновского заповедника. Фото: предоставлено WWF России.Крылатому предстоит еще длительная реабилитация в стенах Дарвиновского заповедника. Фото: предоставлено WWF России.
Изменить размер текста:

Беспомощный хищник лежал на спине в снегу кверху лапами и был почти без сил. Птицу подстрелили браконьеры, сильно повредили крыло. Уйти от охотников с раненым крылом красавец орлан-белохвост сумел, но травмы оказались слишком серьезными — взлететь снова он уже не смог. Птица погибла бы, если бы рядом совершенно случайно не оказался житель деревни Пылемец Ненецкого автономного округа, расположенной неподалеку. Он отправился в лес покататься на лыжах и наткнулся на раненого хищника. Мужчина позвонил сотрудникам Всемирного фонда дикой природы WWF России. Они сразу откликнулись и отвезли орлана в Нарьян-Мар, где птицу осмотрели ветеринары.

Чтобы спасти орлана, нужна была операция Фото: предоставлено WWF России.

Чтобы спасти орлана, нужна была операция Фото: предоставлено WWF России.

— Орлан-белохвост – одна из самых крупных хищных птиц, обитающих в нашей стране, — рассказывает координатор проектов WWF России в НАО Сергей Уваров. — Размах ее крыльев может достигать 2,5 метра. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу России. Орлану сделали рентген, он показал, что у птицы огнестрельное ранение — несколько дробинок сломали крыло и застряли в кости и мягких тканях. Орлан пострадал от рук браконьера. А это незаконная охота и подпадает под статью 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Чтобы спасти орлана, нужна была операция. Сложная, почти ювелирная. Такую могли сделать только в Вологодской области — в Дарвинском заповеднике. Там у специалистов большой опыт выхаживания таких пациентов. Но это две тысячи километров пути! Раненому орлану, который из-за стресса почти ничего не ел и потерял уже очень много сил, на машине их не преодолеть. И тогда хищник снова поднялся в небо — на самолете.

— Так высоко орлан еще не летал! — шутит Сергей Уваров.

На боинге птицу отправили в Архангельск. А дальше почти 10 часов он ехал на машине до Череповца. В пути спасители и придумали хищнику гордое имя – Нарьян.

В Дарвинском заповеднике орлан сразу попал в руки ветеринаров, они сделали ему две операции Фото: предоставлено WWF России.

В Дарвинском заповеднике орлан сразу попал в руки ветеринаров, они сделали ему две операции Фото: предоставлено WWF России.

В Дарвинском заповеднике орлан сразу попал в руки ветеринаров, они сделали ему две операции. Последняя оказалась самой сложной и длилась более двух часов.

— Мы удалили из крыла две дробины, и собрали с помощью стальных спиц сломанную локтевую кость, – рассказал орнитолог, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Дарвинского заповедника Мирослав Бабушкин. — Сейчас крыло очень хитро зафиксировано специальным приспособлением, аналогичным аппарату Илизарова. В ближайшие две-три недели орлан будет находиться в максимальном покое в боксе, размером два на четыре метра, с мягкими стенками, так как ему нельзя ударяться о твердые предметы, чтобы не деформировать кости. Затем мы снимем с крыла аппарат и переведем птицу в вольер, где она будет тренироваться прыгать и перелетать на короткие дистанции, после этого начнутся тренировки в большом разлетном вольере. Это единственный в России кольцевой вольер, где птица может летать без остановки по кругу, что ускоряет процесс реабилитации в пять раз.

Сейчас Нарьян чувствует себя неплохо Фото: предоставлено WWF России.

Сейчас Нарьян чувствует себя неплохо Фото: предоставлено WWF России.

Сейчас Нарьян чувствует себя неплохо. Раз в день Мирослав делает орлану укол антибиотика и дает лекарство с едой. Но общение с птицей сведено к минимуму — это очень важно, чтобы она не привыкла к человеку и могла потом вернуться в дикую природу.

— Птица неимоверно сильна. Дерется! Жить хочет, значит все хорошо будет! — делится эмоциями с порталом Открытые НКО Мирослав Бабушкин. — Нарьян – птица взрослая, спокойная и все понимающая. Конечно, чтобы сделать укол, его необходимо поймать. Нарьян оказывает бурное сопротивление. В его арсенале мощный клюв, острые и длинные когти, которыми он мог бы нанести серьезные травмы человеку, но в дело их пернатый пациент не пускает. Всё понимает.

Крылатому предстоит еще длительная реабилитация в стенах Дарвиновского заповедника. Остается надеяться, что красавец-Нарьян сможет вернуться домой.

Спасение Нарьяна.Не все соблюдают режим самоизоляции. К сожалению, инспекторы по всей стране фиксируют возросшее число случаев браконьерства.

Еще больше добрых историй - на портале Открытые НКО

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
В вологодском заповеднике выхаживают краснокнижного орлана, которого подстрелили браконьеры
Чтобы спасти Нарьяна - так назвали редкого хищника - сотрудники Всемирного фонда дикой природы устроили целую спецоперацию: на боинге из Нарьян-Мара орлана отвезли сначала в Архангельск, а потом в Череповец
Новости 24
Украина вышла на плато по росту заболеваемости коронавирусом
Представитель ВОЗ назвала сроки, когда в России можно ослабить ограничения
В России только 5% заражённых коронавирусом переносят его тяжело
Роспотребнадзор: В России значительно снизился темп роста заболеваемости
Один покупатель откусил ухо другому в одном из продуктовых магазинов Москвы
В Москве за езду без пропуска будут штрафовать собственника машины
В России погибли более 70 заразившихся коронавирусом медиков
Власти Московской области усилят контроль самоизоляции в майские праздники
Около 1,6 миллиарда человек в мире могут лишиться денег из-за продления изоляции
Курс евро опустился ниже 80 рублей
В Австрии эвакуируют президентский дворец из-за сообщения о заложенной бомбе
Врач рассказал, чем отличается пандемия коронавируса в России и Европе
Английского командира подлодки уволили после вечеринки во время карантина
Умер московский протоиерей Георгий Бреев
В самоизоляции москвичи стали налегать на сладости
В АТОР назвали страны, которые ждут россиян на отдых после пандемии
Российский студент поселился в буддийском храме, ожидая вывозного рейса из Таиланда
Эксперт: из-за кризиса в стране не родятся три миллиона новорожденных
В России снова подорожали гречка, мука и сахар
Курс доллара на 30 апреля 2020: официальные данные ЦБ РФ
Власти Москвы сообщили, с каких отраслей начнётся смягчение ограничений