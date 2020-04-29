В вологодском заповеднике выхаживают краснокнижного орлана, которого подстрелили браконьеры

Беспомощный хищник лежал на спине в снегу кверху лапами и был почти без сил. Птицу подстрелили браконьеры, сильно повредили крыло. Уйти от охотников с раненым крылом красавец орлан-белохвост сумел, но травмы оказались слишком серьезными — взлететь снова он уже не смог. Птица погибла бы, если бы рядом совершенно случайно не оказался житель деревни Пылемец Ненецкого автономного округа, расположенной неподалеку. Он отправился в лес покататься на лыжах и наткнулся на раненого хищника. Мужчина позвонил сотрудникам Всемирного фонда дикой природы WWF России. Они сразу откликнулись и отвезли орлана в Нарьян-Мар, где птицу осмотрели ветеринары.

Чтобы спасти орлана, нужна была операция Фото: предоставлено WWF России.

— Орлан-белохвост – одна из самых крупных хищных птиц, обитающих в нашей стране, — рассказывает координатор проектов WWF России в НАО Сергей Уваров. — Размах ее крыльев может достигать 2,5 метра. Это редкий вид, занесенный в Красную книгу России. Орлану сделали рентген, он показал, что у птицы огнестрельное ранение — несколько дробинок сломали крыло и застряли в кости и мягких тканях. Орлан пострадал от рук браконьера. А это незаконная охота и подпадает под статью 258 Уголовного кодекса, которая предусматривает серьезное наказание, вплоть до лишения свободы.

Чтобы спасти орлана, нужна была операция. Сложная, почти ювелирная. Такую могли сделать только в Вологодской области — в Дарвинском заповеднике. Там у специалистов большой опыт выхаживания таких пациентов. Но это две тысячи километров пути! Раненому орлану, который из-за стресса почти ничего не ел и потерял уже очень много сил, на машине их не преодолеть. И тогда хищник снова поднялся в небо — на самолете.

— Так высоко орлан еще не летал! — шутит Сергей Уваров.

На боинге птицу отправили в Архангельск. А дальше почти 10 часов он ехал на машине до Череповца. В пути спасители и придумали хищнику гордое имя – Нарьян.

В Дарвинском заповеднике орлан сразу попал в руки ветеринаров, они сделали ему две операции Фото: предоставлено WWF России.

В Дарвинском заповеднике орлан сразу попал в руки ветеринаров, они сделали ему две операции. Последняя оказалась самой сложной и длилась более двух часов.

— Мы удалили из крыла две дробины, и собрали с помощью стальных спиц сломанную локтевую кость, – рассказал орнитолог, кандидат биологических наук, заместитель директора по научной работе Дарвинского заповедника Мирослав Бабушкин. — Сейчас крыло очень хитро зафиксировано специальным приспособлением, аналогичным аппарату Илизарова. В ближайшие две-три недели орлан будет находиться в максимальном покое в боксе, размером два на четыре метра, с мягкими стенками, так как ему нельзя ударяться о твердые предметы, чтобы не деформировать кости. Затем мы снимем с крыла аппарат и переведем птицу в вольер, где она будет тренироваться прыгать и перелетать на короткие дистанции, после этого начнутся тренировки в большом разлетном вольере. Это единственный в России кольцевой вольер, где птица может летать без остановки по кругу, что ускоряет процесс реабилитации в пять раз.

Сейчас Нарьян чувствует себя неплохо Фото: предоставлено WWF России.

Сейчас Нарьян чувствует себя неплохо. Раз в день Мирослав делает орлану укол антибиотика и дает лекарство с едой. Но общение с птицей сведено к минимуму — это очень важно, чтобы она не привыкла к человеку и могла потом вернуться в дикую природу.

— Птица неимоверно сильна. Дерется! Жить хочет, значит все хорошо будет! — делится эмоциями с порталом Открытые НКО Мирослав Бабушкин. — Нарьян – птица взрослая, спокойная и все понимающая. Конечно, чтобы сделать укол, его необходимо поймать. Нарьян оказывает бурное сопротивление. В его арсенале мощный клюв, острые и длинные когти, которыми он мог бы нанести серьезные травмы человеку, но в дело их пернатый пациент не пускает. Всё понимает.

Крылатому предстоит еще длительная реабилитация в стенах Дарвиновского заповедника. Остается надеяться, что красавец-Нарьян сможет вернуться домой.

Спасение Нарьяна.Не все соблюдают режим самоизоляции. К сожалению, инспекторы по всей стране фиксируют возросшее число случаев браконьерства.

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