Каким на самом деле будет весенний призыв-2020: Сдать выпускные экзамены дадут, а тест на вирус займет 15 минут

Какие только слухи и домыслы не разгуливают сегодня по России о весеннем призыве-2020. То его вообще отменят, то перенесут на более поздний срок, то совместят его с осенним призывом, то сократят количество рекрутов. А что же происходит на самом деле? Эти и другие вопросы «Комсомолка» решила задать знающему человеку, начальнику Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных Сил России генерал-полковнику Евгению Бурдинскому. С ним побеседовал военный обозреватель «КП» Виктор Баранец.

- Товарищ генерал, как все-таки пандемия повлияла на сроки и «технологию» призыва?

- Давайте я начну с самого главного. Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе» призыв должен проводиться с 1 апреля по 15 июля. И эти сроки никто не отменял! В организации и обеспечении призыва участвуют все регионы России, за исключением, Республики Коми, Ненецкого и Ямало-Ненецкого автономных округов. Там призыв проводится только осенью. На выполнение плана призыва по стране работают 82 призывные комиссии, возглавляемые высшими должностными лицами регионов. А еще - более 2,5 тысяч призывных комиссий муниципальных образований.

- Ну а что тогда изменилось в работе этого огромного «призывного механизма» в условиях напавшей на Россию пандемии?

- Коррективы, конечно есть. И немалые. Начну с того, что вызов призывников с апреля перенесен на более поздние сроки, май и июнь. При этом военкоматы перестроили работу так, чтобы поначалу можно было обойтись без вызова новобранцев.

Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, генерал-полковник Евгений Бурдинский.Фото: Министерство обороны РФ

- И как же это происходит на деле?

- Для подготовки личных дел к заседаниям призывных комиссий из вузов и профучилищ военкоматы запросили характеристики, а во многофункциональных центрах – справки о составе семьи новобранцев. Были получены и обработаны списки состоящих на учете в наркологических и психиатрических диспансерах. Медисследования прошли 134 тысячи призывников. Они включали снятие электрокардиограммы, исследования на ВИЧ, гепатиты В и С.

- И что же показали эти исследования?

- Они помогли определить тех, кто не имеет права на освобождение или отсрочку от призыва. Тех, кого можно в первую очередь вызвать на призывные комиссии. Таких набралось 140 тысяч человек.

- Сейчас пока неясно, когда в институтах, школах, училищах, колледжах пройдут выпускные экзамены. Как во время призыва будет учитываться это обстоятельство?

- Мы учли и этот момент. Военкоматы работают в плотном контакте с региональными органами образования. Сроки сдачи выпускных экзаменов увязываются со сроками вызова на призывные комиссии.

- А как еще пандемия повлияла на работу военкоматов?

- Военные комиссариаты переведены на усиленный противоэпидемический режим работы.

- И как это выглядит?

- Проводилось дистанционное изучение и уточнение учетных данных призывников с использованием Интернета и телекоммуникационных средств.

Это позволило к началу работы призывных комиссий подготовить все материалы на новобранцев, им остается прибыть в военкомат только на медосвидетельствование и профессионально - психологический отбор.

- С военкоматами понятно. Но после них призывники неизбежно попадают на призывные пункты. А там будет большая «плотность народа» - сотни парней. И – вирусная опасность…

- На входе призывных пунктов будет установлен «барьерный контроль» с бесконтактной термометрией. А во всех помещениях, в том числе в кабинетах врачей, предусмотрена дезинфекция и санобработка. Медицинскими масками для всех сотрудников военкоматов и призывников, а также дезинфицирующими средствами призывные пункты обеспечены. Отправка призывников в войска со сборных пунктов начнется с 20 мая.

Каждый призывник на сборном пункте пройдет экспресс-тестирование на возможное наличие коронавируса. Время проведения теста - не более 15 минут. Лишь после получения отрицательного результата он будет направлен на медосмотр и профессиональный психологический отбор. И уже после – облачение в военную форму и в дорогу…

- А что изменится в перевозке новобранцев от призывного пункта до части? В дороге ведь тоже можно подхватить заразу…

- Все перевозки спланированы так, чтобы исключить контакты призывников с другими лицами. Для этого железнодорожные перевозки будут в отдельных вагонах или спецэшелонах. Количество людей, перевозимых в одном вагоне, сокращено на треть. Гражданские самолеты будут использоваться только при загрузке одними воинскими командами.

А в воинских частях для новобранцев запланирован обязательный двухнедельный карантин.