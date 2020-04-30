2020-04-30T12:57:49+03:00
Звезды

В рамках Года памяти и славы полуфинал Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» пройдет в обновленном формате

Полуфинал Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» пройдет в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 8 мая в 19:50 на телеканале «Россия - Культура»
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В первом туре конкурсного отбора 15 участников - представителей разных стран мира (Индонезия, Таиланд, Китай, Аргентина, Латвия, Польша, Франция, Германия, Албания, Нигерия, Израиль, Куба, Сербия, Италия) на своих родных языках исполнят знакомые каждому жителю нашей страны песни военных лет.

Необычным станет формат полуфинала - исполнители не будут присутствовать в студии, но смогут исполнить песни: это позволят сделать современные технологии и онлайн-формат. После исполнения каждого номера члены жюри в режиме онлайн поделятся своими впечатлениями и пообщаются с конкурсантами. Кроме того, зрители также смогут поддержать понравившегося исполнителя на сайте doroganayaltu.ru. Принять участие в интернет-голосовании может любой желающий. Информационное агентство «Спутник» будет синхронно транслировать фестиваль на весь мир.

Оценивать исполнение конкурсантов будет жюри, в которое вошли известные международные и российские музыканты, деятели культуры и искусства: Эмир Кустурица, Денис Майданов, Роза Рымбаева, Пупо. Возглавляет жюри народный артист РСФСР - Лев Лещенко.

В роли ведущих полуфинала выступят: художественный руководитель фестиваля «Дорога на Ялту», российский журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс и телеведущая Татьяна Ремезова.

Организатором Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» является Фонд «Гуманитарный мир», осуществляющий реализацию крупных международных общественно значимых проектов. Фестиваль знакомит иностранных конкурсантов с российским песенным искусством, погружает их в российскую культуру. Кроме того, это способ напомнить о героизме советских людей, выстоявших и победивших в страшной войне. «В связи с объявленной ВОЗ пандемией коронавируса, мы изменили формат полуфинала, тогда как финал Международного музыкального фестиваля «Дорога на Ялту» обязательно состоится в городе Ялта, когда ограничительные меры будут сняты» - отметил Президент Фонда «Гуманитарный мир» Андрей Голодный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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