Новый "Диверсант", старый "Дед" и юный "Алеша"

Одной из главных премьер, приуроченных к юбилею, можно смело назвать продолжение популярнейшего сериала "Диверсант", в котором когда-то блистали покойные Владислав Галкин и Андрей Краско. Впрочем, продолжением свежий четырехсерийный телефильм «Диверсант. Крым» (Первый канал, 9 мая, 17.20) называть было бы не совсем корректно, ибо действие картины разворачивается между первой и второй частью (она, напомним, называлась "Диверсант. Конец войны"). События новой ленты переносят нас в 1942 год, когда хорошо знакомые зрителям диверсанты Алексей Бобриков (Кирилл Плетнев) и Леонид Филатов (Алексей Бардуков) отправляются в немецкий тыл, чтобы ликвидировать предателя, капитана Александрова, на совести которого сдача одного из ключевых рубежей обороны Севастополя.

Если Бобриков и Филатов - опытные, хорошо подготовленные бойцы, то главный герой четырехсерийной картины "Алеша" (НТВ, 9 мая, 19.35) к таковым точно не относится. Примкнувший к партизанам 16-летний белорусский паренек (его играет Максим Сапрыкин) без всякой спецподготовки бьется с регулярными войсками противника, доказывая на своем примере, что недостаток профессионализма можно с лихвой компенсировать доблестью и отвагой.

Алексей Бардуков вновь играет отважного разведчика в сериале «Диверсант. Крым»Фото: кадр из фильма

О том, что войне все возрасты покорны, расскажет еще один свежий мини-сериал - "Дед Морозов" (НТВ, 10 мая, 20.10). Правда, здесь уже речь пойдет не о юных, а, наоборот, о пожилых защитниках Отечества. Главный герой фильма - Николай Александрович Морозов (Аристарх Ливанов), отправившийся добровольцем на фронт в возрасте 87 лет.

Если все вышеперечисленные картины приготовлены специально к юбилею победы, то кинофильм "Ржев" (8 мая, Россия 1, 21.20) вышел в широкий прокат чуть раньше, в декабре 2019-го, однако в телеэфире его показ состоится впервые. Впечатляющая масштабностью съемок лента расскажет об одном из важнейших этапов Великой Отечественной Войны - длившейся больше года, с января 1942-го по март 1943-го, Ржевской битве.