2020-04-30T19:12:58+03:00
75 лет Великой Победы

Для разведчика, штурмовавшего Берлин, провели персональный плац-парад

Оркестр исполнил любимые мелодии ветерана во дворе его дома
Александр ВОСТРОВ
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Михаил Григорьевич был призван на фронт в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет.Михаил Григорьевич был призван на фронт в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет.
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В Луге (Ленинградская область) военнослужащие отдельной гвардейской мотострелковой Севастопольской Краснознаменной бригады им. Латышский стрелков провели персональный плац-парад для 95-летнего полковника в отставке Михаила Григорьевича Полячкова, участвовавшего в Великой Отечественной войне.

Перед подъездом жилого дома ветерана оркестр бригады исполнил всенародно любимые мелодии военной поры и прошёл торжественным маршем в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед подъездом жилого дома ветерана оркестр бригады исполнил всенародно любимые мелодии военной поры и прошёл торжественным маршем в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Перед подъездом жилого дома ветерана оркестр бригады исполнил всенародно любимые мелодии военной поры и прошёл торжественным маршем в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Фронтовик принял парад, поблагодарил военнослужащих и поздравил их в ответном слове.

Фронтовик принял парад, поблагодарил военнослужащих и поздравил их в ответном слове.

Фронтовик принял парад, поблагодарил военнослужащих и поздравил их в ответном слове.

- Солдаты и офицеры равняются на подвиг поколения победителей! Позвольте поздравить вас с Днём Победы, пожелать Вам здоровья и счастья, - обратился к ветерану командир бригады подполковник Дмитрий Баклушин.

Оркестр исполнил любимые мелодии ветерана во дворе его дома

Оркестр исполнил любимые мелодии ветерана во дворе его дома

Михаил Григорьевич был призван на фронт в 1943 году, когда ему исполнилось 18 лет. Под Курском он воевал в составе Первой танковой армии разведчиком. В 1944 году участвовал в освобождении Варшавы, войну закончил в Берлине в 600 метрах от Рейхстага и Бранденбургских ворот. Участвовал в параде союзных войск антигитлеровской коалиции 7 сентября 1945 года. Награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией» и другими наградами.

Для разведчика, штурмовавшего Берлин, провели персональный плац-парад

Для разведчика, штурмовавшего Берлин, провели персональный плац-парад

ИСТОЧНИК KP.RU

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