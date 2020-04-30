2020-04-30T20:07:41+03:00
Общество

Путин на встрече с волонтерами #МЫВМЕСТЕ рассказал о 3 млрд рублей, выделенных на поддержку социальных инициатив

Государство дополнительно поможет НКО во время пандемии коронавируса
Ксения БОГДАНОВА
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Президенту рассказывали о различных акциях, которые проходят в разных городах и селах России. Фото: Алексей Дружинин/ТАССПрезиденту рассказывали о различных акциях, которые проходят в разных городах и селах России. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС
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Владимир Путин 30 апреля дистанционно пообщался с участниками и партнерами движения #МЫВМЕСТЕ. Общероссийская акция объединяет всех, кто готов помогать нуждающимся в поддержке людям во время пандемии коронавируса. На онлайн-встречу с главой государства собрались более 60 человек из разных уголков страны - волонтеры, врачи, работающие в «грязных» зонах инфекционных больниц, представители предприятий, выпускающих средства индивидуальной защиты, доноры крови. Президент поблагодарил всех, кто в эти дни помогает другим, особенно отметив людей, впервые присоединившихся к волонтерскому движению.

- У нас подвиг и подвижничество – это слова, близкие по смыслу. И всегда во все времена, во все исторические эпохи, мы противостояли напастям всем миром, объединяя усилия, - отметил президент. - Это в традициях, в крови нашего народа, в его генетическом культурном коде. И сейчас мы снова вместе.

В самом начале встречи президент попросил ее участников не только рассказывать об успехах, но и делиться предложениями: чем государство может помочь волонтерам. В ответ врач-реаниматолог больницы № 40 в Коммунарке Егор Ларин предложил включить в программу страхования персонала, работающего с коронавирусными больными, не только медиков, но и добровольцев, которые сегодня помогают в клиниках.

Людмила Князькова из Ульяновской области, участвующая в движении «Волонтеры Победы», пригласила главу государства присоединиться к онлайн-акции «Бессмертного полка». К сожалению, в этом году ставшее уже традиционным шествие на День Победы не состоится из-за пандемии. Но волонтеры придумали другую акцию: 9 мая в 19:00 выйти на балконы и спеть всей страной «День Победы». Владимир Путин пообещал, что обязательно это сделает.

Президент благотворительной организации «Перспективы» Мария Островская рассказала о том, как специалисты сейчас заботятся о воспитанниках психоневрологических интернатов, и попросила включить общественные организации в список государственных мер поддержки. По ее мнению, НКО сегодня нуждаются в помощи государства не меньше предприятий малого и среднего бизнеса. Владимир Путин поддержал это предложение: общественные организации получат отсрочки по налогам и страховым платежам, а так же другие льготы. Президент поручил правительству определить объем дополнительных выплат для персонала социальных учреждений, в которых находятся люди из группы риска.

Глава государства также рассказал, какие дополнительные меры помощи получат некоммерческие организации, пострадавшие из-за карантинных мер во время пандемии COVID-19. Из Фонда президентских грантов будет выделено 3 миллиарда рублей на поддержку социальных инициатив, направленных на борьбу с коронавирусом. В частности, на эти деньги будут закупаться средства индивидуальной медицинской защиты для врачей, добровольцев и соцработников. Президент отметил, что во время пандемии следует сохранить объемы закупаемых у НКО соцуслуг и обеспечить финансирование всех текущих контрактов.

Партнеры волонтерского движения #МЫВМЕСТЕ - коммерческие предприятия - также получат преференции от государства. Например, средства, потраченные на покупку продуктов и товаров для нуждающихся в помощи людей, не будут учитываться при расчете налога на прибыль.

Встреча Владимира Путина с участниками акции #МыВместе. .#МыВместе.

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