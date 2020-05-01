Аллергия на карантине: спасут ли маски и самоизоляция?

Поможет ли аллергикам то, что весь мир заперт на карантин в своих квартирах? И защитит ли от пыльцы то, что на улицах мы все обязаны появляться в масках? Эти и другие вопросы мы обсудили с главврачом одной из московских клиник, педиатром, аллергологом-иммунологом Юлией Марининой.

- Конечно то, что аллергики не могут выехать сейчас из страны берез, не лучший вариант, - считает наш эксперт. - Но все же маски и другие барьерные средства (например, специальные аэрозоли в нос) могут уменьшить количество попадаемой пыльцы и снизить интенсивность симптомов. Так что если нужно выйти на улицу, не забывайте про средства защиты. Тем, кто сидит дома, придется на время отказаться от проветривания: при закрытых окнах, когда пыльцы попадает меньше, также снижается интенсивность антигенной нагрузки, а это хорошо для аллергиков. И ни в коем случае не пренебрегайте увлажнителями и очистителями воздуха, которые, как правило, всегда есть в квартирах аллергиков.

Не навредят ли меры дезинфекции?

В большинстве домов москвичей активно дезинфицируют и моют лестничные клетки, лифты, протирают перила и ручки. На улицах проводится постоянная обработка. Магазины, как сообщают нам объявления на дверях, тоже бесконечно моют и моют. В общем, борются с вирусом всеми дезинфицирующими средствами. Но не навредит ли это детям и аллергикам?

- К сожалению, в настоящее время нет доказательств эффективности дезинфекции улиц таким образом, - говорит Юлия Маринина. - Как нет данных и о том, что это прервет передачу коронавирусной инфекции от человека к человеку. Но точно ясно, что все эти дезинфицирующие средства попадают в сточные воды, в канализацию, к растениям, животным, испаряются в воздух. И однозначно, в перспективе такое избыток «химии» отрицательно скажется на здоровье людей. Доказано, что обилие химических средств в быту способствует «аллергизации» человека, отрицательно сказывается на работе иммунной системы! Я, как врач, категорически против таких мер.

В большинстве домов москвичей активно дезинфицируют и моют лестничные клетки, лифты, протирают перила и ручкиФото: REUTERS

Да, возможно обработка ручек входных дверей общественных мест, таких как магазины или туалеты (там вообще хорошо бы почаще убираться) и снижает риск передачи инфекции.

Но заливать все улицы дезсредствами, на мой взгляд, нерациональная трата средств, которые можно было бы пустить на более важные дела. Есть мнение, что обработка улиц/подъездов таким способом благоприятно влияет на психологическое состояние граждан. Но лично на меня созерцание людей в защитных костюмах, опрыскивающих все вокруг, влияет крайне негативно.

Аллергия чаще всего наследственная?

Аллергия в переводе с греческого allos другой + ergon действие, то есть иная, непредсказуемая реакция нашей иммунной системы на вторжение «чужого». Наша иммунная система всегда реагирует на вторжение инфекции (вирусов или бактерий) в организм. Но иногда происходит сбой этого тонкого механизма, и тогда иммунитет начинает борьбу с теми веществами, которые в норме не должен воспринимать как чужеродные. То есть та же пыльца, пыль, шерсть животных, пища и т. д.

Береза уже вовсю цветет, другие деревья и травы тоже распускаютсяФото: Алексей БУЛАТОВ

- А вот об аллергической наследственности стоит сказать отдельно, - отмечает Юлия Маринина. - Аллергия - это мультифакториальное заболевание. И существует множество предпосылок для ее развития. Например, одним из возможных проявлений пищевой аллергии у младенцев может быть атопический дерматит. И сейчас уже доказано, что в развитии атопического дерматита лежит не только истинная аллергическая реакция на пищу, но и дефект самого кожного барьера, который обусловлен генетически. Но к генетике также присоединяются и внешние факторы: горячая вода, излишне сухой воздух, стиральные порошки и другие агрессивные агенты — все это может усугублять кожную симптоматику. И уже непосредственно через воспаленную кожу могут проникать аллергены, поддерживая атопический дерматит.

Между тем, разовьется или нет у человека аллергия зависит от множества предпосылок, ведь передается лишь предрасположенность к аллергическим реакциям. Сухая статистика:

* При наличии аллергии у одного из родителей шанс проявления этого заболевания у ребенка - от 20 до 40%.

* При наличии аллергии у обоих родителей риск аллергии у ребенка возрастает до 80%.

* Однако в 15-20% случаев у ребенка с аллергией нет никакой отягощенной наследственности.

Всегда ли анализ на аллерген показывает серьезную аллергию?

Опосредованный «анализ» на аллергию - это наблюдение самого пациента: что-то съел, на коже появились красные пятна. Не ем это что-то - кожа чистая.

Лабораторный анализ - это, чаще всего, кожная проба, когда аллерген наносится на кожу, которая слегка (не до крови) повреждается скарификатором. А потом проверяется результат. Или же забор анализа крови на выявление антител (IgЕ) к различным аллергенам.

- К сожалению, человеческий организм устроен сложнее, - говорит наш эксперт. - Помимо образования антител к аллергенам в крови, в коже может реализовываться так называемый клеточный иммунный механизм, то есть свой собственный ответ на различные вещества. И в этом случае примерно у трети больных анализы будут неинформативны: аллергия просто не определится обычными лабораторными методами. Ведь выявление повышенного уровня специфических антител к пищевым аллергенам и/или положительные результаты кожных проб не всегда сопровождается клиническими проявлениями пищевой аллергии на данный продукт. А из-за неверного лабораторной диагностики часть пациентов может посчитать диагноз врача неверным. И начнутся долгие поиски других причин аллергии или атопического дерматита. Это все отсрочит назначение нужного лечения и может привести к серьезным осложнениям у пациента. Поэтому всегда нужны не просто анализы (это скорее вспомогательный метод диагностики), но и клиническая картина, наблюдения. А также назначение симптоматической терапии (мазей-таблеток) и диетотерапии, то есть исключения возможного аллергена из питания.

КСТАТИ

У малышей до трех лет анализ правду не покажет?

Часто можно услышать такое утверждение, что анализы «не покажут аллергию», потому что ребенок до трех лет слишком мал и концентрация в крови антител недостаточна для того, чтобы ее уловить известными лабораторными методами.

- Да, раньше так и было, - говорит Юлия Маринина. - Но сейчас появились современные методики лабораторной диагностики и с высокой чувствительностью. Один из них - ImmunoCAP. Метод ImmunoCAP позволяет определить специфические IgЕ к разным аллергенам уже в первые месяцы жизни.

! Но запомните: малышам не нужно сдавать кровь из вены на определение антител IgG к аллергенам! Хотя сейчас множество лабораторий предлагают целую панель тестов на IgG (до 90 пищевых аллергенов). IgG являются так называемыми блокирующими антителами, то есть показателями, появляющимися вследствие нормальной работы иммунной системы, как показатель иммунной памяти. Но такие тесты для малышей совершенно не информативным. Зря измучаете ребенка и перенервничаете сами.

! Есть еще вариант неправильной диагностики, которую вам могут предложить: исследование кала (копрофильтратов) на содержание различных классов антител. Это недоказанные, экспериментальные методики. И они не должны применяться в практике!