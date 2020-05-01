2020-05-01T11:05:06+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 мая 2020: 7933 заболевших за сутки

Оперштаб опубликовал данные о новых случаях заражения коронавирусом. Общее число заболевших на 1 мая 2020 в России составило свыше 114 тысяч
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Данные о новых случаях заражения на 1 мая 2020 года опубликованы ОперштабомДанные о новых случаях заражения на 1 мая 2020 года опубликованы ОперштабомФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 1 мая 2020 года достигло 114 431. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019. За минувшие сутки к общему числу зараженных прибавилось еще 7933 пациента.

Болезнь выявлена в 85 регионах. Большинство зараженных в Москве (3561), Подмосковье (797) и Санкт-Петербурге (349).

В оперштабе отмечают, что у 44,5% от нового числа заболевших не было клинических проявлений болезни. Это значит, что если врачи дадут добро, такого пациента могут оставить на домашний карантин. Впрочем эта мера более популярна в Москве и Подмосковье, так как наибольшее количество заразившихся находятся здесь, а ресурсы больниц не безграничны.

Также на 1 мая в России выздоровевшим признали еще 1601 человека. Общее число перенесших болезнь составило 13 220.

Оперативный штаб также публикует данные по числу летальных исходов. От вируса и сопутствующих заболеваний в стране скончались 1169 человек. За последние сутки прирост составил 96 смертей

С появления коронавирусной инфекции, в мире зафиксировано свыше 3,2 млн случаев заболевания.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

У премьера Мишустина подтвержден коронавирус

- Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат, - доложил Мишустин Владимиру Путину по видеосвязи. – В этой связи, в соответствии с требованиями Роспотребнадзора, я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей. Это необходимо, чтобы обезопасить моих коллег. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Сам собрал тренажер для тренировки легких»: врач из Покровской больницы рассказал, как лечился от коронавируса
Сергея Саяпина выписали из Боткинской больницы вчера, 29 апреля. И хотя все закончилось хорошо, по словам медика, к заражению даже он - реаниматолог с пятнадцатилетним стажем - оказался не готов [фото, видео]
Новости 24
В Швеции власти будут бороться с толпой в Вальпургиеву ночь куриным пометом
В России 96 человек умерли от коронавируса за сутки
Нефть подорожала после вступления в силу сделки ОПЕК+
Росздравнадзор зарегистрировал тест на антитела к коронавирусу
Богатейшие россияне потеряли 46 миллиардов долларов с начала года
Глава Роспотребнадзора рассказала, с чего начнется ослабление режима самоизоляции
"Это ерунда": Песков опроверг сообщения о возможном уходе Мишустина с поста премьера
Мишустин подписал постановление о выделении дополнительных денег застрявшим за границей россинам
В Китае ждут на майксие праздники первый туристический пик в 2020 году
Микрофинансисты сократили объемы займов из-за кризиса
Мамаев готов возместить ущерб телеведущей Ольге Ушаковой без суда
Тимошенко сравнила Украину с идущим на дно Титаником
Названы повышающие риск заражения коронавирусом диеты
Ученые показали процесс передачи коронавируса в самолете
Шакира передала в свой родной город тысячи масок и респираторов
В российском посольстве обвинили США в переписывании истории из-за фразу о "тирании СССР"
Суд Бразилии обязал президента Болсонару предоставить результаты всех тестов на коронавирус
Последние новости на утро 1 мая 2020: Учебный год в российских школах закончится досрочно
Посольство России в США осудило обстрел дипмиссии Кубы в Вашингтоне
С 5 мая в России будет запрещена продажа алкоголя в жилых домах
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 5135 человек
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 1 мая 2020 года составило 11 710 человек
Коронавирус в Московской области, последние новости на 1 мая 2020: Подмосковье вводит масочный режим
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 1 мая 2020 года возросло до 658 человек
Глава Архангельской области Александр Цыбульский: Все жители Поморья, доставленные из-за границы в другие регионы, скоро вернутся домой