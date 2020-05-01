Новые случаи заражения коронавирусом в России на 1 мая 2020: 7933 заболевших за сутки

Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 1 мая 2020 года достигло 114 431. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по противодействию распространения COVID-2019. За минувшие сутки к общему числу зараженных прибавилось еще 7933 пациента.

Болезнь выявлена в 85 регионах. Большинство зараженных в Москве (3561), Подмосковье (797) и Санкт-Петербурге (349).

В оперштабе отмечают, что у 44,5% от нового числа заболевших не было клинических проявлений болезни. Это значит, что если врачи дадут добро, такого пациента могут оставить на домашний карантин. Впрочем эта мера более популярна в Москве и Подмосковье, так как наибольшее количество заразившихся находятся здесь, а ресурсы больниц не безграничны.

Также на 1 мая в России выздоровевшим признали еще 1601 человека. Общее число перенесших болезнь составило 13 220.

Оперативный штаб также публикует данные по числу летальных исходов. От вируса и сопутствующих заболеваний в стране скончались 1169 человек. За последние сутки прирост составил 96 смертей

С появления коронавирусной инфекции, в мире зафиксировано свыше 3,2 млн случаев заболевания.

Распространение коронавируса в мире: Хроника.

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