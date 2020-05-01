2020-05-01T13:00:26+03:00
Происшествия

"Была обычная нормальная мама": Соседи рассказали о женщине, гулявшей с отрезанной головой дочери в пакете

Женщина шла обнаженной по улице, держа в одной руке пакет, в другой нож [видео]
Юлия САЛЬНИКОВА
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Женщину задержали на дорогеЖенщину задержали на дорогеФото: Кадр видео
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В небольшом селе Подворки Харьковской области 30 апреля задержали обнаженную женщину, которая вела себя неадекватно - кричала, бросалась на полицейских. Этот случай так бы и остался незамеченным никем, кроме полиции, если бы не пакет в руках задержанной. Внутри оказалась отрезанная голова ребенка. Девочки 13 лет, дочери этой самой женщины.

Теперь она проходит подозреваемой по уголовному делу об убийстве. Объяснить, что произошло, мать не смогла. А полицейские проверяют, можно ли было избежать трагедии, могли ли предотвратить убийство соцслужбы.

Соседи рассказали журналистам, что мать не отличалась странным поведением.

Соседи женщины, задержанной с отрезанной детской головой.Обезглавленное тело своей 13-летней племянницы 40-летний житель села Подворки обнаружил дома утром в четверг, после чего вызвал полицию

- Семья хоть и скромного достатка, но пытались выживать, - рассказали жители деревни Ruptly.

Девочку помнят, как улыбчивого подростка, она часто играла с соседской собакой. В школе тоже училась хорошо. По поводу того, пьющая ли это была семья, мнения соседей разошлись - одни уверяют, что выпившей никогда мать не видели, другие говорят - женщина иногда могла и употребить.

При этом она не была замечена в скандалах, работала в местном магазине и ее характеризуют как "обычную нормальную маму".

Женщина с отрезанной детской головой в пакете попала на видео на улицах Харькова.Как сообщили в пресс-службе регионального управления Национальной полиции Украины, информация об обнаженной женщине, следующей по улице Полтавский шлях, поступила в шесть часов утра

Обезглавленное тело девочки обнаружил во дворе ее 40-летний дядя, он жил ними в одном доме. Он сразу же вызвал полицию. Вскоре задержали и мать подростка.

Тело девочки находилось во дворе дома Фото:Национальная полиция Украины

Тело девочки находилось во дворе дома Фото:Национальная полиция Украины

Несколько лет назад в Москве произошла похожая история, только за нож взялась няня 4-летней девочки. Женщина сначала задушила малышку, а потом, отрубив голову ребенку, положила ее в пакет и отправилась в метро. Ее задержали в подземке, после того, как она достала окровавленную голову и стала что-то кричать прохожим.

Суд над женщиной которая несла в пакете по трассе голову дочери.

ИСТОЧНИК KP.RU

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