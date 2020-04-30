2020-04-30T11:34:02+03:00
В мире

В Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакете

Женщина кидалась на полицейских с ножом
Ксения АНУФРИЕВА
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В Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакетеВ Харькове задержали обнаженную невменяемую женщину с отрезанной головой ребенка в пакетеФото: Полина ОРЛОВСКАЯ
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Ранним утром 30 апреля в Харькове правоохранители задержали на одной из улиц обнаженную женщину, в руках у которой был нож и пакет с отрезанной головой ребенка. В момент задержания женщина находилась в неадекватном состоянии, сообщила пресс-служба региональной полиции.

- Невменяемая задержанная женщина в одной руке держала нож, а в другой пакет с отрезанной головой ребенка. Она отказалась что-либо объяснять сотрудникам полиции и была доставлена в отделение для дальнейшего выяснения всех обстоятельств случившегося, - отметили представители ведомства, уточнив, что женщина вела себя крайне агрессивно и пыталась кинуться на стражей правопорядка с ножом.

Одновременно в правоохранительный орган поступило обращений от одного из местных жителей об убийстве. Мужчина рассказал, что утром в четверг в своей квартире нашел обезглавленное тело своей 13-летней племянницы. Отмечается, что мужчина проживал со своей 38-летней сестрой и ее дочерью. В настоящее время полицейские устанавливают связь между данными инцидентами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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