Проект «Дау»: Любовь с гением

Радикальный арт-проект «ДАУ был представлен полностью в нескольких европейских столицах, его часть «Наташа» (одна из четырех в цикле, которым Минкульт отказал в выдаче прокатного удостоверения с формулировкой «пропаганда порнографии») в феврале с большим резонансом демонстрировалась в конкурсе Берлинского фестиваля, где была удостоена «Серебряного медведя» за выдающуюся операторскую работу немецкого оператора Юргена Юргеса. Самый скандальный фильм фестиваля, «Наташа» вызвала большие дискуссии и даже спровоцировала отечественных феминисток по старой доброй советской традиции накатать донос на режиссера дирекции Берлинале.

Действие проекта разворачивается в закрытом советском Институте (физических проблем), где работал знаменитый физик Ландау (его роль играет знаменитый дирижер Теодор Курентзис). Проект включает в себя 14 фильмов, которые можно смотреть как вместе, так и по отдельности, в любой последовательности. Разросшийся как громадный мультимедийный спрут, «Дау» живописует жизнь сотрудников Института - настолько насыщенную и полную сексуальных экстримов, что не совсем ясно, откуда у них находилось время на собственно физические открытия.

В фильме нет артистов, роли исполняют всамделишные учёные и люди, близкие своим персонажам по профессиональным интересам, психологическим типажам и личному опыту, что в сочетании с исключительной работой художественно-постановочной группы рождает ощущение реалистичности какого-то нового уровня. Режиссер, несомненно, является гением художественной провокации - он добивается от своих исполнителей таких интонаций и таких реакций, которые не снились никакому артисту.

В приложении zoom cостоялась закрытая премьера фильма «Три дня» проекта «Дау» Ильи Хржановского

«Три дня» - зрелище отнюдь не такое забористое, как «Наташа» и некоторые другие части проекта, видимо, поэтому с ним, одним из первых из цикла, и знакомится трепетная российская аудитория. Кроме того, «Три дня» - картина, в котором солирует сам Дау, не всегда появляющийся в многочисленных фильмах-ответвлениях. В персонаже по имени Дау от греческого дирижера Курентзиса столько же, сколько от академика Ландау, если не (намного) больше. В «Трех днях» Дау любит ту же женщину, что когда-то любил Курентзис и говорит почти исключительно на греческом языке: по мысли режиссера, любой гений является иностранцем. По сюжету в отсутствии жены и сына Дау приводит в свой дом греческую актрису Марию - его первую и давнюю любовь. Дау объясняет ей свою концепцию свободного брака, одобренную женой Норой. Во время кульминации их любовного щебета Нора возвращается из Крыма, ибо соскучилась. То, что в другой среде могло стать предметом поножовщины и мордобоя, здесь оборачивается трогательной лирической сценой, в которой женщины обнаруживают такое понимание друг друга, на которое никогда не будет способен эгоцентричный и гениальный Дау.

Каждую неделю авторы уникального кинопроекта добавляют по фильму на специально созданную платформу. На сегодняшний день на платформе доступны уже четыре фильма.