Кошмарные чудовища обнаружены в Сахаре

Когда-то – примерно сто миллионов лет назад - на месте пустыни Сахара была обильная зелень, полноводные реки, болота и глубокие озера, в которых жили кошмарные чудища. Среди них гигантские водоплавающие динозавры - спинозавры (Spinosaurus aegyptiacus). Ученые причисляют этих хищных ящеров к близким родственникам тираннозавров.

Скелет спинозавра с хвостом, приспособленным для плаванья под водой.

Место находки.

Ископаемые останки, которые попадались в разное время, позволяли предполагать, что взрослые особи спинозавров весили по 20 тонн, ростом были 15-18 метров, имели длинные, как у крокодилов, зубастые челюсти. Но было неясно, где обитали спинозавры: на суше или в воде. Мнение ученых тут разделилось.

Реконструированный облик спинозавра.

В 2014 году на юго-востоке Марокко в отложениях Кем-кем мелового периода палеонтологи обнаружили почти полный скелет ящера. «Увидели» характерный – несоразмерно высокий - «парус» у него на спине, торчавший словно плавник. Но главное: марокканский спинозавр имел длинный хвост – плоский и широкий. Из чего исследователи, ведомые Низаром Ибрахимом (Nizar Ibrahim) из Университета Детройт-Мерси (University of Detroit Mercy), вместе с его коллегами из Университета Лестера (University of Leicester) и Университета Портсмута (University of Portsmouth), сделали вывод: такой хвост служил спинозавру движителем.

Помахивая им из стороны в сторону, ящер перемещался в воде подобно крокодилу. Значит вел, как минимум, полуводный образ жизни. А то и вовсе жил в воде. Это предположение подкреплял необычный изотопный состав зубов этих ящеров. Изотопы указывали на то, что кормились они обитателями пресноводных водоемов – рек и озер, которые сто миллионов лет назад располагались на месте нынешней пустыни Сахара.

Не спинозавр, а чудовище какое-то.

Ученые проверили свои идеи экспериментально. И на моделях продемонстрировали, что хвосты спинозавров обладали достаточной движущей силой для быстрого перемещения в воде. О чем исследователи написали в журнале Nature, на который ссылается Daily Mail.

А В ЭТО ВРЕМЯ

По Африке ходила большая супер- крокодила

Останки настоящего монстра откопали в 2009 году палеонтологи Поль Серено (Paul Sereno) - профессор из Чикагского Университета (Chicago University) и Ганс Ларссон (Hans Larsson) профессор из Университета МакГилл в Канаде (McGill University in Montreal). Нашли опять же на территории Марокко. Монстр жил тут в одно время со спинозаврами. «Супер-крокодил» (supercroc) – так его назвали. Рептилия весила 8 тонн и достигала в длину 15 метров. А пасть у нее была такая, что в ней мог бы уместиться человек.

Супер-крокодил: тоже из Сахары.

«Супер-крокодилы» вели сухопутный образ жизни, ходили на четырех лапах. Могли достаточно высоко на них приподниматься. Быстро бегали. Но и в воде чувствовали себя привольно, где могли встречаться со спинозаврами. Хотя вряд ли, что гиганты охотились друг на друга – очень уж равными были силы.

Такому супер-крокодилу палец в рот не глади.

КСТАТИ

Самое опасное место на Земле

Ученых, исследовавших ископаемые останки из числа обнаруженных на территории Марокко, изумило количество и разнообразие обитавших там доисторических хищников. Впечатлило настолько, что они назвали Сахару самым опасным местом на Земле. На Земле того далекого времени, конечно. Помимо спинозавров, супер-крокодилов и их близких родственников, в реках, озерах и болотах Сахары обитали кархародонтозавры – чудища более 8 метров в длину, с огромными челюстями и 20-сантиметровыми зубами, 8-метровые дельтадромеусы, огромные птерозавры и гигантские пресноводные акулы онхопристисы с зубами, похожими на кинжалы.

В сахарском регионе было полно хищников.

- Путешественник во времени долго бы в Сахаре не продержался, - уверяет Низир Ибрахим.