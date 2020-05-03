Котики – это не только ценный мех: Первобытные люди тоже любили кошек. Но по-своему

“Наташа, вставай, уже 6 утра! Мы там все уронили! И мамонта уронили. И каменный топор. И даже представления современной науки о тебе, Наташ. Вообще все уронили, честно”. Если бы в каменном веке были мемы, они тоже были бы о котиках! Точнее, о пещерных львах, диких кошках и леопардах.

Первобытные люди явно были неравнодушны к большим кошкам – об этом говорят находки археологов в России, Европе и Африке. Но если вы представили, как наши далекие предки ставят каменную миску с молоком у входа в пещеру и гладят пушистых кошечек у костра после охоты на мамонта, - увы. Речь не о домашних котах. А об их диких хищных родичах. И у первобытных людей на них были совсем другие планы.

АФРИКА: РИТУАЛЬНЫЕ КОШКИ

Свежая статья в журнале Nature посвящена, возможно, самым древним свидетельствам о привязанности людей к котам. Давным-давно, 50 – 130 тысяч лет назад, предки современного человека жили в пещере Дипклоф в Южной Африке, рядом с побережьем Атлантического океана. Пять исследователей – антропологи, социологи и археологи из Университета Тюбингена в Германии, Университета Монтаны (США), Университета Экс-Марсель во Франции, Университета Кейптауна и Института эволюции в ЮАР – скрупулезно изучили косточки животных семейства кошачьих, найденные в этой пещере. А именно: леопардов, сервалов (они живут в Африке и сейчас, их еще называют кустарниковыми котами. Большие звери – до 130 см в длину и до 18 кг весом), диких кошек (они размером с домашних или чуть крупнее).

Так вот. На костях передних и задних лап хорошо видны надрезы. На самых краешках, максимально близко к пальцам. Ученые считают, что обитатели пещеры аккуратно снимали шкуру, чтобы не повредить ее. И обязательно оставляли голову. Ценностью был именно мех, а не мясо.

И так они поступали только с хищными опасными кошками, которые охотятся ночью и в одиночку. Охота на кошек и снятие “скальпов” имели глубокий символический смысл в древней культуре, предполагают исследователи. Возможно, шкуры кошек использовали в ритуалах. Хотя они вполне могли совмещаться и делами житейскими – почему бы подруге леопардовую шубу (в смысле шкуру) не подарить?

ЕВРОПА: НА КОВРИК ИЛИ НА ШУБКУ?

В Европе есть похожие находки. Бесстрашные охотники обитали в горах Атапуэрка в Испании. Они завалили мосбахского льва, а этот зверь был вдвое больше львов современных и весил 400 килограммов! Обычно древние европейцы в эпоху верхнего палеолита охотились на кошек помельче – пещерных львов и рысей. И тоже любили меха. Кости с отметинами, как и в Южной Африке, находят при раскопках в Старом Свете.

Львиные шкуры стелили на пол в качестве ковра, ими завешивали вход в пещеру и наверняка носили как дорогую и престижную шубу, резонно предполагают испанские археологи, изучившие останки пещерного льва на стоянке древних людей в горах Кантабрии. Добыть шкуру опасного, умного, хитрого зверя было не просто полезно – еще и престижно в обществе, и символически важно.

РОССИЯ: ЛЬВИНАЯ ШКУРА ДЛЯ ДИЗАЙНА

А как у нас? А точно так же. И об этом свидетельствуют раскопки палеолитических стоянок Костенки на Дону, в Воронежской области. Фаунистическим коллекциям Костенок, то есть найденным там останкам животных, посвятила статью Мария Желтова из Института истории материальной культуры РАН.

Кого там только нет! Мамонты и шерстистые носороги, плейстоценовый осел и медведи, волки и зайцы, бизоны и быки, лоси и олени, бобры и тушканчики... И пещерные львы. Точнее, львиные черепа и кости лап.

Смысл охоты на пещерных львов не вполне очевиден, замечает Мария Желтова. Ради мяса проще завалить оленя или лошадь, чем рисковать и гоняться за хищником. Мех? Лучше и опять же проще – песцовый или волчий. Лев, скорее всего, был в первую очередь престижным трофеем. А львиная шкура – статусным элементом “дизайна” древнего жилища.