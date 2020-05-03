2020-05-03T14:53:00+03:00
Звезды

«Совсем взрослая, и так похожа на отца»: В Сети обсуждают красавицу-дочь сгоревшего от рака Абдулова

13-летняя Женя собирается стать актрисой
Ирина СУХАНОВА
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Юная Женя мечтает стать актрисой. Фото: Инстаграм.Юная Женя мечтает стать актрисой. Фото: Инстаграм.
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Александра Абдулова не стало, когда его дочери Евгении был всего год: 54-летний актер сгорел от рака. Девочка с детства росла в артистической среде, вторая жена артиста Юлия отдала ее учиться в театральную студию. За последнее время 13-летняя Женя очень выросла и потихоньку превращается в очаровательную девушку. Глядя на ее снимки в соцсетях, поклонники обсуждают, как она повзрослела.

«Совсем взрослая, и так похожа на отца», «Настоящая красавица растет, вся в папу», «Его глаза, нос, губы – вылитый Абдулов», «Стала такой красивой и милой», «В тебе сразу видны гены великого Абдулова», - пишут в Сети.

13-летняя Женя Абдулова стала совсем взрослой. Фото: Инстаграм.

13-летняя Женя Абдулова стала совсем взрослой. Фото: Инстаграм.

Многие считают, что Евгению ждет большое будущее в кино. У девочки уже есть опыт работы на съемочной площадке. Свою дебютную роль он сыграла в картине Аллы Суриковой «Любовь и сакс». Режиссер осталась довольна работой юной актрисы: она уверена, что Женя не только внешне похожа на своего отца, но и унаследовала его актерский талант.

Роль в спектакле девочке предлагал и покойный худрук «Ленкома» Марк Захаров. Руководитель театра, в котором много лет служил Александр Абдулов, хотел, чтобы дочка артиста вышла на сцену в финале спектакля «Королевские игры». Девочка готовилась к премьере, однако затем отказалась от участия в спектакле, заявив, что ей не нравится репетировать.

- Так и не вышла на сцену. Сашин характер! Она всегда на детских праздниках была самой главной, всех строила, командовала. Недавно, правда, снялась в небольшой роли в фильме с Максимом Авериным, но пока в приоритете школа, - рассказал тогда журналистам близкий друг семьи Абдулова.

Девочка очень похожа на своего звездного отца. Фото: Инстаграм.

Девочка очень похожа на своего звездного отца. Фото: Инстаграм.

С мамой Жени юристом Юлией Александр Абдулов познакомился за два года до смерти. Эффектная брюнетка сразу понравилась известному актеру, за плечами которого было немало романов с самыми красивыми женщинами страны. Пара поженилась в 2006 году, а в марте 2007-го у них родилась малышка Евгения.

Александр Гаврилович умер от рака в январе 2008 года. Он долго боролся с онкологией - ему диагностировали рак легкого четвертой стадии. Врачи делали все возможное, чтобы вылечить артиста, но болезнь оказалась сильнее. Вероятно, онкологию могло провоцировать многолетнее курение: Абдулов был заядлым курильщиком и не расставался с сигаретами несколько десятилетий подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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