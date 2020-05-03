2020-05-03T15:32:11+03:00
Звезды

Финалистка конкурса «Мисс Вселенная» выложила честное фото в бикини и показала, что целлюлит есть у всех

Австралийка Теган Мартин решила подбодрить девушек, комплексующих из-за своей фигуры
Ирина СУХАНОВА
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В 2014 году Теган вышла в финал конкурса "Мисс Вселенная".В 2014 году Теган вышла в финал конкурса "Мисс Вселенная".Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В 2014 году австралийка Теган Мартин вошла в десятку самых красивых девушек планеты, победив в полуфинале конкурса красоты «Мисс Вселенная». С тех пор девушка успешно продолжает модельную карьеру и много фотографируется, в том числе и в бикини. Во время самоизоляции у нее наконец-то появилось время, чтобы разобрать личный фотоархив. Один из снимков оказался не слишком удачным – а верней, показал Теган такой, какая она есть на самом деле.

На фото королева красоты стоит у бассейна в очень откровенном купальнике, демонстрирующем ее ягодицы. Блондинка сексуально выгнула спину, чтобы казаться привлекательнее. При этом камера безжалостно запечатлела целлюлит у нее на попе.

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Теган поделилась снимком, показывающим, что у нее есть целлюлит.
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Другая красотка попросту удалила бы неудачный снимок. Но Теган решила опубликовать именно этот честный кадр в Инстаграме, чтобы показать другим девушкам: целлюлит есть у всех. И не нужно его стесняться.

- Я знаю, что среди вас полно девушек, которые стесняются из-за своего целлюлита или растяжек (и я среди вас), но сейчас подходящее время, чтобы всё обдумать и взвесить. Нужно решить для себя, что важно, а что нет. Так вот, девочки, целлюлит как раз таки неважен, - написала она в Инстаграме.

Теган вошла в топ-10 самых красивых девушек планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Теган вошла в топ-10 самых красивых девушек планеты.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В своем посте участница конкурса «Мисс Вселенная» рассказала, что ее карьера поначалу складывалась не слишком удачно. Девушка была склонна к полноте, и из-за этого ее забраковали во многих модельных агентствах, посчитав слишком толстой. Теган переживала и морила себя голодом. Теперь она понимает, как глупо вела себя, и призывает других девушек не повторять ее ошибок.

tegan.martintegan.martin
Clearly not what I would normally look like after an ocean snorkel @brasnthings
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Подписчики очень тепло восприняли пост модели – ведь с сомнениями по поводу собственной фигуры обязательно сталкивается каждая женщина. По мнению поклонников, так, как Теган, должны вести себя все известные инста-блогеры: не доводить других до отчаяния безупречными отретушированными снимками, а честно рассказывать о своих проблемах. Надуманные переживания доводят многих девушек до депрессии, а правдивые снимки и вдохновляющие посты помогают им справиться со своими переживаниями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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