2020-05-04T13:40:45+03:00
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Был Коляном, стал Хабибом: в новых "Реальных пацанах" Николай Наумов будет участвовать в боях без правил

Восьмой сезон культового сериала стартует в эфире 12 мая
Глеб ГУБАРЕВ
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Коля Наумов вынужден вспомнить о том, как когда-то выходил на рингКоля Наумов вынужден вспомнить о том, как когда-то выходил на рингФото: телеканала ТНТ
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Кем только не был Николай Наумов за долгие десять лет, проведенных в качестве фронтмена "Реальных пацанов" - и мелким воришкой, и продавцом в магазине электроники, и футбольным функционером, а также почтальоном, автослесарем, ресторатором и даже депутатом. Однако новый сезон - это новый вызов, поэтому и сфера деятельности у Коляна теперь другая. Отныне он - боец смешанных единоборств, сражающийся за черный пояс ММА.

Впрочем, все новое - это хорошо забытое (в данном случае скорее забитое) старое. Поклонники "Реальных пацанов", конечно, помнят о том, что Коляну уже приходилось выходить на ринг - было это в далеком третьем сезоне, когда по настоятельной просьбе Сергея Ивановича Оборина Наумов поддался его бизнес-партнеру, дохлому мужичку, считавшему себя очень крутым боксером. Получив несильный шлепок по физиономии и тут же отправившись в поддельный нокаут, Колян и не подозревал, что спустя семь лет ему вновь придется подставлять свое известное всей стране лицо под удары - на сей раз уже серьезные, после которых нокаут может быть уже отнюдь не фальшивым.

Мирный Эдик не очень-то похож на коллектора, но в наше непростое время всем приходится осваивать неожиданные профессии Фото: телеканала ТНТ

Мирный Эдик не очень-то похож на коллектора, но в наше непростое время всем приходится осваивать неожиданные профессииФото: телеканала ТНТ

Зачем Коле так рисковать? Все дело в завещании Оборина, в котором четко прописано - Наумов получит наследство Иваныча (а это $420 миллионов!), но только в том случае, если завоюет черный пояс бойца ММА.

Суровая мужская работа ждет в свежих сериях не только Коляна. Еще один хорошо знакомый нам персонаж «Реальных пацанов», добрый и отзывчивый Эдик, будет вынужден освоить профессию... коллектора. Бывший метросексуал, корчащий страшные рожи и требующий "вернуть бабло по-быстрому" - согласитесь, на такое стоит посмотреть.

ТНТ, «Реальные пацаны», с 12 мая по будням, 20:00

ИСТОЧНИК KP.RU

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