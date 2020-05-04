Ведь неблагодарные же сволочи, надо их победить на ток-шоу.

С идеей "Советский Союз - освободитель народов от коричневой чумы, а народы - неблагодарные сволочи" - есть три большие проблемы.

Первая из них состоит в том, что Советский Союз, освободив эти народы, не вернулся в свои границы, а поставил эти земли под свой контроль.

Можно сказать: позвольте, но американцы ведь тоже не вполне уехали домой, а остались в Европе своими военными базами, влиянием etc.

И это так, но - те правила игры, которые предложили в политике, экономике и культурной жизни Европе американцы, были намного свободнее и приятнее для европейских народов.

Единственный запрет был: нельзя устраивать коммунистическую революцию и рвать отношения с Америкой, а в остальном - делайте что хотите, хоть деньги зарабатывайте как угодно, хоть Богу молитесь, хоть фильмы Пазолини снимайте. Покупайте все, на что хватит, ездите всюду, куда доберетесь.

В то же время советские правила игры для Европы, хоть и показались бы несчастному рязанскому колхознику заоблачным раем, но для самих европейцев были весьма неприятными, и резко отличались как от того, что их соседи имели под американским влиянием, так и от того, что до 1939 года имели они сами (нацистское же правление было очень коротким).

Таким образом, мы пришли и остались, и остались таким образом, что нас там многие не хотели, а кто хотел - тот быстро разочаровался. И это сильно пошатнуло моральный эффект освобождения.

Далее, вторая проблема состоит в том, что даже не самый симпатичный порядок вызывает частичное понимание при условии, что воспринимается как вечный.

Так, американцами в мире многие недовольны, но, поскольку понятно, что в обозримом будущем они никуда не исчезнут, - приходится сохранять известную меру в своих к ним отрицательных чувствах.

Декабрь 2019 года. Манифестация у памятника маршалу Коневу в ПрагеФото: GLOBAL LOOK PRESS

Советское же влияние мало того, что было раздражающим, так еще и провалилось. Уж если держишь в руках ружье, так держи крепко, а если оно натурально вывалилось у тебя из рук от слабости и глупости, то - извините.

Никакие чехи, поляки, венгры, прибалты etc. - не присылали нам Горбачева и Ельцина, их сделала первыми лицами Советская власть, так что и винить тут некого, кроме нее.

Ну и наконец, проблема номер три заключается в том, что если твой порядок сначала был непопулярен и проиграл конкуренцию, а потом и вовсе рухнул, то твои усилия по его защите не могут быть сугубо риторическими.

Если уж защищать советские, имперские, антифашистские, какие угодно еще ценности от восточноевропейцев, то делать это нужно не криками на ток-шоу, а с помощью разрыва всех связей и наступления по всем фронтам, - а готова ли к этому современная Россия?

Разумеется, не готова.

А человек, который не только выронил старое ружье, но и делает вид, что оно по-прежнему в его руках, а в реальности всего лишь ругается и плюется, выглядит комически.

У Мэла Брукса был, помнится, старый нацист с героической пьесой про Гитлера, Гиммлера etc., против своей воли сделавшийся успешнейшим комедиографом на Бродвее.

Боюсь, мы идем этим путем.

А что вместо этого?

Конечно, правильный путь - это отказ от желания учить, дразнить и надоедать абсолютно чужим людям своими прошлыми достижениями и их - по нашему мнению - нравственным долгом перед нами, который, я повторюсь, с их точки зрения перечеркнули советские сорок пять лет.

И - воссоздание национальной истории, национальной памяти, национального государства.

Нисколько не комплиментарного, разумеется, по отношению к чужим людям, но - просто не обращенного к ним своим то раздраженным, то заискивающим, то наставляющим, то яростным образом.

Обращенного к себе и к своим.

Не хотите памятник нашему маршалу?

Молча забираем его к себе, ставим его не в Москве, нет, а в том городке, возле которого этот маршал когда-то воевал, и заодно - барабанный бой - вкладываем в этот городок деньги.

Музей, знаете ли, гостиница, ресторан, дорога хорошая, в школе и больнице ремонт, зарплаты человеческие.

Но зачем же так делать?

Надо наоборот: деньги все бросить на разоблачение иностранцев в иностранных газетах, а этот наш городок пусть стоит по колено в грязи.

Ведь неблагодарные же сволочи, надо их победить на ток-шоу.

Нет, так мы от чумы не освободимся.

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